- Actorul Rami Malek, laureatul Oscarului pentru interpretare cu rolul legendarului rocker Freddie Mercury, din filmul dedicat trupei Queen ''Bohemian Rhapsody'', a parcurs un drum lung pana la acest succes rasunator, potrivit unui interviu publicat in Las Vegas Review Journal.…

- Cunoscuta publicului pentru interpretarea personajului Piper Chapman din "Orange is the New Black'', serial care se va finaliza anul acesta, odata cu cel de-al saptelea sezon, actrita Taylor Schilling face primii pasi intr-un gen nou, cu filmul de groaza "The Prodigy", povestea unui baiat…

- Tragicomedia istorica „The Favourite“, regizata de Yorgos Lanthimos, a castigat cele mai multe trofee, insa drama „Roma“ a lui Alfonso Cuaron s-a impus la principalele categorii de la premiile BAFTA 2019.

- Regizorul grec Yorgos Lanthimos propune prin 'The Favourite' un film de epoca derulat in baza unor coduri si unui univers apasator, avand ca protagonist un triunghi feminin implicat intr-un joc pervers de intrigi si de putere, relateaza AFP. Dupa satira muscatoare 'Canin', anticipatie…

- Actorul american Zac Efron a trecut printr-o tranformare fizica spectaculoasa pentru a-l intruchipa pe celebrul criminal in serie Ted Bundy in pelicula ''Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile'', o drama in regia lui Joe Berlinger, care a avut premiera in cadrul editiei de anul…

- Tehnocrat si discret, "Dick Cheney nu era genul de tip despre care as fi dorit sa fac un film", asigurase Adam McKay, regizor si scenarist al lungmetrajului 'Vice', un 'biopic' consacrat puternicului si controversatului vicepresedinte al lui George W. Bush, relateaza AFP. …

- ''Springsteen on Broadway'', documentarul eveniment care va ramane in istorie ca recitalul live in care solistul de rock and roll Bruce Springsteen isi deschide inima in fata fanilor sai, a fost lansat de Netflix la 16 decembrie, relateaza EFE. "Am senzatia ca in seara aceasta, in…

- Actrita italiana Monica Bellucci isi inmulteste diversitatea rolurilor, avand mai multe proiecte in curs de desfasurare, intre care un film de groaza australian ce va fi lansat in 2019, un film de spionaj israelian in faza de post-productie si filmari pentru tanara regizoare tunisiana Kaouther Ben…