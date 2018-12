Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, liderul WTA, le-a mulțumit fanilor care au votat-o ca fiind preferata lor in circuitul WTA, pentru cel de-al doilea an consecutiv, precizand ca acest trofeu inseamna mult pentru ea."Va mulțumesc din inima pentru ca m-ați votat și m-ați sprijinit anul acesta.…

- Finalul de an te face șef peste cinematograful tau personal. Simplu și pe bune, Telekom Romania îți aduce Oferta ca în filme: 6 luni Netflix cadou ca sa te poți bucura alaturi de cei dragi și pe pofta dorinței tale de cel mai tare conținut cinematografic pe

- Bruce Springsteen vorbeste despre relatia complexa cu tatal sau in spectacolul de pe Broadway, difuzat de Netflix din 16 decembrie, si il numeste "eroul vietii" sale dar si "cel mai mare dusman", potrivit BBC preluat de news.roArtistul a lansat trailerul oficial al viitorului sau film cu spectacolul…

- Actorul american Noah Schnapp, care il interpreteaza pe Will Byers in ''Stranger Things'', a asigurat luni in orasul columbian Medellin ca cel de-al treilea sezon al serialului difuzat de Netflix, si despre care se cunosc putine detalii, este preferatul sau de pana acum, relateaza EFE.…

- In cartile lui Child, Jack Reacher este descris avand inaltimea de 1,95 m, cu palme de dimensiunea unor farfurii. Iar „Tom Cruise, cu tot talentul sau, nu avea acest fizic", pentru ca masoara doar 1,70 m. Lee Child recunoaște ca a lucrat mult timp cu Cruise, dar accepta acum ca nu era o prezența…

- Filmul ''Kursk'', regizat de cineastul danez Thomas Vinterberg, este o veritabila incursiune in universul apasator al unei tragedii rusesti, prezentand drama submarinului omonim, scufundat in urma cu 18 ani in Marea Barents, informeaza AFP. Lungmetrajul prezinta scene emotionante,…

- Actorul Alex Conovaru, din serialul ”Primaverii”, difuzat de TVR2, ascunde o poveste incredibil de dureroase despre fetița lui, care a intampinat problemele medicale inca de la naștere. Pe actorul Alexandru Conovaru (39 de ani) il stiti din serialul “Primaverii” de la TVR 2, difuzat de luni pana…

- 'When Heroes Fly', serialul israelian filmat in Columbia si castigator al primei editii a festivalului Canneseries, va fi difuzat de Netflix in intreaga lume, a anuntat luni la Cannes casa de productie si difuzare Keshet International, citata de AFP. Prin acest acord, care s-a…