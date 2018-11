Filme de groază pe… strada Teatrului! Haosul de fiecare weekend / VIDEO Daca aveți drum in zona piețelor Flavia și Aurora la sfarșit de saptamana, faceți-va un bine și parcați cat de departe puteți. E de preferat sa mergeți pe jos, decat sa stați și cate 20 de minute in mașina, ca sa puteți ieși. The post Filme de groaza pe… strada Teatrului! Haosul de fiecare weekend / VIDEO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cat de iute poate fi ardei habanero? Puteți afla la concursul care va avea loc in ultima zi de octombrie, la Cafeneaua Verde. Vor fi patru probe și inca una surpriza, la finele carora va fi desemnat curajosul cel mai... pirogurmand din Timișoara. The post Doar pentru curajoși. Concurs de mancat ardei…

- Drept urmare a rezultatelor din box-office-ul american, filmul horror “Halloween” a avut incasari- record in weekend-ul care a trecut, și pentru ca nu e singurul caz de acest gen, intrebarea se ridica: “ De ce dam bani ca sa fim speriați?”.

- In perioada 12 – 14.10.2018, in Breaza se desfasoara “Targul Traditional de Toamna”. IJP Prahova a anunțat ca, pe durata celor trei zile, in intervalul orar 08.00 – 21.00, circulația rutiera va fi inchisa pe strazile Vasile Alecsandri si Ocinei(DJ 101R)- tronson de drum cuprins…

- Artiștii de la Filarmonica de Stat Banatul, membri ai Sindicatului Filarmonicii Banatul, care sunt in greva generala de vineri, 5 octombrie, au ieșit, miercuri dimineața, in fața instituției. Oamenii au decis sa protesteze in liniște, in timp ce negocierile cu directorul Ioan Coriolan Garboni continua…

- 646.237 de alegatori din judetul Constanta sunt asteptati sambata si duminica la urne, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie.Si constantenii sunt chemati sa raspunda cu "Da" sau "Nu" la intrebarea…

- Teatrul de Papuși „Puck” din Cluj-Napoca iși așteapta micii spectatori, alaturi de parinți și bunici la doua spectacole speciale. Sambata, 22 de septembrie, de la ora 11, se va juca spectacolul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fum gros de mici, purceluș la proțap, „tradiționalele” hamsii. Așa a fost, in weekend, zona Parcului Rozelor, unde s-a ținut Ruga Timișoarei. Luni dimineața, la prima ora, strada Acad. Alexandru Borza, fosta Trandafirilor, era o mare de gunoaie. The post A fost ruga in Parcul Rozelor. In weekend, fum…

- Primaria rezolva amenajarea stranie a circulatiei din zona Democratiei (intersectie cu str. Muzicanti), unde era o incalceala de sensuri de mers greu de inteles. Rezolvarea, simpla, trasarea marcajelor rutiere, sterse aproape in totalitate de ani de zile. Viceprimarul Cristian Ganea explica, pe pagina…