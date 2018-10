Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul lunii octombrie si in prima jumatate a lunii noiembrie, noi spectacole cu unii dintre cei mai indragiti actori, puse in scena de teatre din Bucuresti, vor avea cate o reprezentatie la Timisoara. Comedia franceza de un irezistibil umor, „Prenumele”, scrisa de Matthieu Delaporte si Alexandre…

- Miruna Cosma (18 ani), eleva in clasa a XII-a la Colegiul National „Spiru Haret“ din Targu Jiu, a reusit sa obtina pana acum rezultate de exceptie. A castigat cand era inca in clasa a XI-a, premiul al II-lea la Olimpiada Nationala de Limba si Literatura Romana si s-a clasat tot pe locul al II-lea la…

- Primaria Satu Mare pregateste mai multe evenimente in perioada imediat urmatoare, Cei interesati sunt rugati sa consulte link-ul http://calendar.sm/?fbclid=IwAR3G9Aqa420C1cNXSJXag6FNmEQrGyagc4Se2WhUx1GNgeLlO6N3Wj5fqHw „Se anunța o toamna plina de evenimente la Satu Mare ! Va invitam sa consultați pagina…

- El a precizat ca in acest sens a fost adoptata o hotarare de Guvern privind normele de aplicare a Ordonantei 60/ 2018. "E acel act normativ care se refera la subventii pentru angajatori, dar si pentru somerii care se angajeaza. (...) Angajatorii care incheie un contract de ucenicie sau de…

- Meteorologii au emis astazi un cod galben de vant puternic, ce va intrat in vigoare la noapte la ora 2.00 și va fi valabil pana maine dimineața! In plus și temperaturile scad simțitor. Vizate sunt județele din vestul, nordul și centrul țarii. In regiunile vizate, vantul se va intensifica temporar,…

- Ionut Popovici nu se fereste sa vorbeasca despre managementul defectuos al medicului Cristina Bacer, cea care conduce Spitalul Judetean de Urgenta de un an si doua luni, si care, nu cu mult timp in urma, se gandise chiar sa demisioneze din aceasta functie. Intre timp, aceasta s-a razgandit,…

- Incepand de joi, 23 august, pana vineri, 7 septembrie, intre orele 8.00 si 18.00, echipele Citadin SA vor face reparatii, in functie de conditiile meteorologice, pe strazile Izvor si Pompieri din cartierul Nicolina II (tronsoanele marcate in schita atasata). Traficul rutier pe aceste artere va fi oprit,…

- Avertisment al FBI pentru bancile din intreaga lume: va avea loc un atac cibernetic de proportii in perioada urmatoare. Bancomatele vor fi golite si vor fi retrase milioane de dolari in doar cateva ore. Acest lucru va fi posibil dupa ce hackerii vor elimina limita de retragere de la bancomate.