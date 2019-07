Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Polonia a suferit o fractura la coloana in urma unui accident la bungee jumping. Accidentul a avut loc in urma cu cateva zile in orașul Gdynia, din Polonia, și a fost filmat. Victima, un barbat in varsta de 39 de ani, s-a lansat de pe platforma aflata la zeci de metri inalțime. In timp…

- Starul international Jennifer Lopez a implinit, astazi, frumoasa varsta de 50 de ani! In cazul artistei de origine portoricana, nascute in cartierul Bronx (New York, Statele Unite ale Americii), varsta reprezinta doar o cifra. Nu arata si nu se simte ca la 50 de ani! Continua sa incinga atmosfera in…

- O tanara de 19 ani din Galați a reușit sa intre „pe sub pielea” mai multor enoriași și chiar sa obțina de la aceștia suma de 100.000 de lei, toate acestea in schimbul promisiunii ca ii va ajuta sa-și rezolve problemele din familie, prin rugaciuni și slujbe.

- Cum s-au imbracat vedetele la intalnirea cu Regina Marii Britanii Intalnirea cu Regina Marii Britanii reprezinta o veritabila onoare pentru oricine, chiar si pentru marile staruri de la Hollywood. O astfel de ocazie cere respectarea unui protocol strict si a unui anumit cod vestimentar. Regina Marii…

- Scenariu de la Hollywood: un barbat sau o femeie a ramas in picioare in fața altarului, parasit sau parasita. Deși scenariul a fost mult timp preferat de catre scenariști, cateva celebritați au trait evenimentul pe propria piele. Unele dintre aceste vedete au ramas in relații bune cu foștii sau fostele,…

- In timpul discutiei de la Raleigh Studios din Hollywood, Springsteen a spus: „Au fost aproaximativ 7 ani fara sa scriu ceva pentru trupa. Nu puteam sa scriu nimic. Apoi, in urma cu o luna, am inceput si am scris material pentru un intreg album pentru trupa, aparut aproape de nicaieri. Va fi un alt turneu".…

- Descoperire dureroasa intr-o casa din Botosani, comuna Vladeni. O femeie in varsta de 68 de ani, parasita de intreaga familie, a ajuns de urgenta la spital, in stare grava, dupa ce a locuit intr-o mizerie de nedescris in ultima perioada.