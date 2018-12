Stiri pe aceeasi tema

- Drapelul Romaniei a fost furat, vineri seara, de la poarta unei indragite interprete de muzica populara din Targu-Jiu. Nicoleta Hoara Priescu a postat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, in speranța ca hoțul „patriot” ar putea fi prins. „Steag primit pe 30.11 (in toata zona Bd. Ecaterina…

- Un șofer din Targu Jiu s-a filmat in direct pe Facebook in timp ce se afla la volan și bea bere. Din pacate, polițiștii nu au cum sa-l sancționeze, deoarece nu l-au prins in fapt. In inregistrarea video postata pe Facebook se vede cum barbatul scoate o sticla de bere, ii desface capacul cu dinții, in…

- Video incredibil cu un polițist local din Targu Jiu. Agentul a fost filmat in timp ce il amenința pe un șofer de taxi ca il amendeaza, pur si simplu, „din ambiție”. Deși știa ca este filmat, agentului nu i-a pasat și asta nu l-a impiedicat sa il avertizze pe șofer ca ii va amenda din ambiție. Surse…

- Un polițist local din Targu Jiu a fost filmat de un șofer in timp ce se lauda ca il va amenda "pe ambiție". Polițistul știa ca este filmat, dar nu i-a pasat. "Vreți sa va mai fac o chestie? De ambiție o fac. Rețineți. Puteți sa ma ș...

- Imagini revoltatoare in Targu-Jiu, informeaza Romania TV. Un barbat a filmat un șoarece care se plimba intr-o cafenea din mall. Citeste si Impuscaturi intr-un mall din Targu Jiu. Panica, oameni disperati si criminalisti peste tot

- Concertul pe care Smiley il va susține la Targu-Jiu se apropie cu pași repezi. Pe data de 14 noiembrie, artistul va susține un concert incendiar in Sala Sporturilor din Targu-Jiu cu ocazia sarbatoririi a 10 ani de cariera și a lansarii piesei de suflet ,,Confesiuni”. Vestea buna este ca și tu poți deveni…

- Un echipaj SMURD a filmat, ieri, pe strazile din Targu-Jiu, un minut dintr-o misiune. Imaginile confirma cat de periculoasa este fiecare deplasare la caz, in urma solicitarilor primite la 112, dar și faptul ca inca mai sunt șoferi nepasatori, atunci cand observa autospeciala cu semnalele acustice…