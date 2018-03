Stiri pe aceeasi tema

- Georgiana Andritoiu are varsta de 25 de ani si sufera de amiotrofie musculara spinala finala, o boala rara care-i afecteaza muschii. De 17 ani este imobilizata in scaunul cu rotile. Tanara si-a gasit un refugiu pentru toate problemele cu care se confrunta in poezie. A scris pana acum in jur de 70 de…

- Un taximetrist din Pitesti este fara discutie eroul zilei. Acesta nu s-a lasat pacalit de un tanar de 29 de ani din Bascov si a sunat imediat la Politie dupa ce afost trimis la Bogati saridice un plic cu suma de 2500 de lei.Barbatul a sunat laoamenii legii, iar acestia au organizat un flagrant pentru…

- Politistii rutieri din judetul Alba au verificat 183 de autovehicule destinate transportului public de persoane si 291 autovehicule de transport marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 103 amenzi, in valoare de 28.960 lei. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile, conform…

- Jaf armat la o casa de pariuri sportive din centrul Craiovei. Atacatorul a reusit sa fuga cu toate incasarile dupa ce a amenintat-o pe angajata cu un pistol. Politia il cauta acum pe barbat, atacul a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Scena șocanta intr-o familie din Satu Mare. O femeie, asistenta medicala, a avut parte de clipe de coșmar dupa ce a fost legata de soțul ei și batuta. Barbatul a ținut-o așa ore intregi. Totul s-a intamplat in cursul nopții trecute. Femeia a fost eliberata de un vecin, cel care apoi a sunat la Poliție.…

- Un barbat de 89 de ani a sfarsit sub rotile unei masini sambata seara, in jurul orei 18:50, in apropiere de Metro. Varstnicul a incercat sa traverseze strada prin loc nemarcat, iar un sofer nu a reusit sa-l evite, izbindu-l in plin. Batranul a suferit un traumatism cranio-cerebral sever. Un echipaj…

- Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de duba mascaților in Argeș. Șoferul autospecialei in care se aflau polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale l-a izbit in plin pe pietonul de 57 de ani care s-a stins la spital din cauza ranilor grave. Scena infioratoare a fost surprinsa de camerele de supraveghere!…

- Semafoare modernizate la Cluj Mai multe treceri de pietoni vor fi modernizate cu semafoare dotate cu butoane și sonorizare pentru nevazatori, instalate prin cabluri subterane. - str. Louis Pasteur- Gh. Marinescu- str. G. Coșbuc- aleea Stadion- str. L. Rebreanu- Tache Ionescu- str.…

- O tânara de 26 de ani din Marea Britanie a fost retinuta de Politie dupa ce a lasat un biletel în parbrizul unei ambulante parcate chiar în fata locuintei sale din orasul Stoke on Trent.

- Loredana Leonte a fost condamnata definitiv de Curtea de Apel Suceava la un an si zece luni de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa. Femeia este acuzata ca in toamna anului 2011 a taiat calea unei autospeciale de politie care avea semnalele acustice si luminoase in functiune, soferul masinii…

- Drumul spre stațiunea Muntele Baișorii este blocat de zeci de autoturisme care nu pot inainta din cauza poleiului. Potrivit stiridecluj.ro, mai multi soferi si pasageri au coborat din masini pentru a impinge autospeciala de politie care patina pe polei. De altfel, in zona, coloana de masini…

- Conducerea societatii de transport in comun din Targu Jiu, Transloc S.A., a anuntat ca le va desface contractele munca unui controlor si unui sofer care au fost prinsi in timp ce primeau bani de la calatori, dar fara sa le puna la dispozitie bilete.

- Vremea rea a dus la producerea mai multor accidente in Arges. Un astfel de eveniment s-a produs si in Pitesti. Astfel, un accident s-a produs pe Calea Bascov. O femeie a traversat pe trecerea de pietoni, numai ca acest lucru nu a scapat-o de la probleme. Aceasta a fost lovita de o masina condusa…

- Un barbat din Timișoara a fost surprins de camerele de vedere in momentul in care a furat borseta unui batran aflat la cumparaturi intr-un supermarket. Hoțul a profitat de neatenția batranului și s-a folosit de o geanta pentru a masca furtul. Un barbat din Timișoara a fost filmat in timp ce a furat…

- Accident spectaculos, luni noaptea, in Constanta. O soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a distrus 9 masini parcate. SUV-ul pe care il conducea, s-a rasturnat si a ajuns pe plafonul unui alt autoturism. Soferita a scapat ca prin minune.

- Detinutii din izolatoarele din tara vor fi transportati de acum inainte in conditii mai bune. 10 masini performante, reutilate dupa standardele europene, au fost repartizate Inspectoratelor teritoriale de politie.

- Un barbat din Argeș s-a sinucis de ziua lui. Chiar in ziua in care implinea 49 de ani, omul s-a aruncat in fața unei locomotive. A murit pe loc, dupa ce mecanicul locomotivei nu a putut evita impactul. Cu o zi inainte, individul a mai avut o tentativa de suicid, insa a fost oprit la timp. Incidentul…

- Seful Serviciului Comunicatii si Informatica de la Inspectoratul Judetean de Politie din Brasov, comisarul sef Ion-Cristin Gojnea, a fost implicat in accidentul de joi seara la Brasov, in urma caruia sase persoane, intre care doi copii, au ajuns la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un elev al unei scoli din municipiul Constanta a fost batut chiar pe holul unitatii de trei femei, mamele unor colegi. Acestea l-au lovit cu pumnii in cap si in zona fetei, incidentul fiind filmat. Directoarea scolii spune ca femeile venisera sa depuna reclamatii legate de comportamentul baiatului respectiv,…

- Un numar de sase masini au fost avariate intr un carambol provocat de o soferita care nu a acordat prioritate pe una dintre arterele din municipiul Galati, se arata intr un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, o femeie…

- Parintii tinerei ucisa fara mila de iubitul sau intr-un salon din Titu sun ingroziti de felul in care fiica lor si-a gasit sfarsitul. Acestia povestesc ca fata lor era speriata de tatal fetitei sale si nu voia sa fie singura, tatal si fratele sau luand-o mereu cu masina pentru ca aceasta sa nu ramana…

- Cinci masini au intrat una in alta, cel mai probabil din cauza unui camion care stationa, fiind defect. In incident au fost implicate trei autoturisme si doua camioane. Accidentul a avut loc pe fondul conditiilor meteo nefavorabile, in zona fiind ceata. La fata locului a ajuns un echipaj de la Politie…

- GSP.RO l-a prezentat azi pe Ștefan Craciunescu, un tanar de 29 de ani din Alexandria care are in plan sa candideze la șefia FRF in 18 aprilie. Fost student la Academia de Poliție, la Drept și "Sport și performanța motrica", Ștefan Craciunescu și-a construit deja programul cu care vrea sa-i faca pe oamenii…

- Parintii isi infofolesc copiii pentru a-i ajuta sa faca fata intemperiilor naturii, insa combinatia dintre o haina groasa si un scaun de masina se poate dovedi o una cu adevarat periculoasa. Citeste si Cum sa treci cu bine peste iarna care tocmai s-a asternut afara. Sfaturi utile de la Politie…

- Barbatul care a dat foc tarcului de caini de la Pucioasa a fost retinut de politisti, iar ulterior a primit control judiciar pentru 60 de zile. Acesta are 59 de ani, este din Pucioasa si este cercetat pentru comiterea infractiunii de distrugere.

- Sambata, dupa amiaza, trei coloane de masini sunt asteptate sa soaseasca de la Craiova, Timisoara si Oradea, in Pitesti, de unde li se va alatura o a patra, pentru a porni spre Bucuresti cu destinatia Piata Victoriei, acolo unde este anuntat un mars de amploare impotriva modificarii legilor justitiei,…

- Trei mașini de poliție și o ambulanța au ajuns in aceasta seara, in jurul orei 21.00, pe strada Gheorghe Doja din Focșani. Conform primelor date, se pare ca doua persoane s-ar fi batut. Avand in vedere crimele petrecute in vara anului trecut, aceasta zona ramane permanent sub supravegherea oamenilor…

- Individul inregistrat in urma cu o saptamana, in timp ce cauta in timpul nopții bunuri de furat de pe mașini parcate in cartierul Burdujeni, a fost prins in cursul nopții de miercuri spre joi, avand asupra sa 12 antene auto, provenite de la stații de emisie recepție instalate pe autoturisme. Este ...

- Polițiștii orașului Santana au identificat un minor, banuit de comiterea a doua furturi din autoturisme. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca la data de 30 decembrie 2017, minorul de 16 ani, prin spargerea geamului dreapta fața, a patruns intr-un autoturism parcat pe raza localitații Santana,…

- Un accident cumplit a avut loc în apropiere de Praga, din cauza condițiilor meteorologice. Peste 30 de camioane și vehicule au fost implicate într-un carambol, care a avut loc pe o autostrada. Mai mulți români se aflau în apropiere, cel mai probabil șoferi de…

- O femeie de 61 de ani a fost evitata in ultimul minut de catre șoferul unui autovehicul dupa ce aceasta, deplasandu-se cu o bicicleta și fiind in stare de ebrietate, și-a pierdut echilibrul, cazand pe acostament.

- Alexandru Flavian Craciun, din Pitesti, judetul Arges, face tenis de performanta in scaunul cu rotile. Are la activ peste 30 de turnee internationale si, anul trecut, a castigat aurul la Turneul International de Tennis Sirius Open Zagreb, din Croatia, devenind astfel primul roman care castiga o competitie…

- Noi imagini cu polițistul pedofil Eugen Stan, susprinse de camerele de supraveghere montate intr-un bloc. In imagini se vede cum polițistul urmarește trei fetițe pana in scara unui bloc și le agreseaza. Fapta a fost comisa in anul 2015. In imagini se vede cum barbatul le urmarește pe cele trei minore,…

- Analistul politic Cozmin Gușa a declarat, in direct la Realitatea TV, ca prim-ministrul Mihai Tudose și ministrul de Interne Carmen Dan trebuie sa dea explicații in cazul agentului de poliție acuzat de pedofilie nu a fost prins mai devreme, ci in trei zile de la comiterea faptelor."Sunt foarte…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu spun ca șoferul vinovat de producerea accidentului are 39 de ani, este din Covasna și circula de la Brașov inspre Sibiu. El nu a pastrat distanța fața de autovehiculul aflat dinaintea lui, a intrat in coliziune cu acesta și a ricoșat in…

- Un tanar care circula cu o mașina in prima zi din 2018 s-a rasturnat, in zona localitații Fundatura din comuna Iclod. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 10,30. Din primele informații, tanarul de 22 de ani din Satu Mare, circula cu un autoturism Skoda dinspre Gherla spre Cluj-Napoca. La un moment…

- Un pieton neatent a fost la un pas de a ajunge pe capota, sau mai grav, sub rotile unei masini care se deplasa pe o strada din oraselul Durlesti. O tanara a iesit brusc pe trecerea de pietoni, iar soferul a aplicat frana intr-un ultim moment.

- Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism, potrivit oficialilor…

- Politistii braileni au identificat un grup format din sase minori, care din teribilism a distrus cauciucurile la zeci de masini. Zece plangeri penale fusesera depuse la Politie, ele fiind inregistrate initial drept distrugeri cu autor necunoscut.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, surprins in timp ce depașea pe linia de tramvai o coloana de mașini aflata la semafor a fost reclamat la Poliție de un timișorean. Barbatul care l-a vazut pe edilul Timișoarei depașind pe linia de tramvai a depus plangere și cere ca Robu sa fie sancționat. Cel care…

- La data de 20 decembrie 2017, in jurul orei 01.30, politistii din Blaj l-au depistat pe un barbat de 30 de ani, din comuna Valea Lunga, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Avram Iancu din Blaj, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In plus, politistii au…

- Un proiect bine-venit si indelung solicitat de catre cetateni va prinde contur in 2018 in Pitesti. Acesta vizeaza ridicarea la nivelul carosabilului a tuturor capacelor de canal. Proiectul vizeaza capacele care apartin furnizorilor de ...

- Marturii socante despre tragedia de la metrou care a cutremurat Bucurestiul, dar si toata Romania. Ar fi putut fi evitata crima? Tanara care a scapat doar printr-o minune de furia Magdalenei Serban ar fi asteptat ore intregi pana sa poata spune unui politist ce s-a intamplat, conform observator.tv.Citește…

- Prima victima a Magdalenei Serban a dat fuga la politie sa raporteze incidentul in urma caruia era sa-si piarda viata, insa ce s-a intamplat acolo e strigator la cer. Fata a fost lasata sa astepte la usa timp de doua ore, timp in care moartea Alinei Ciucu ar fi putut fi evitata.

- Un barbat din judetul Iasi care i-a atacat pe politisti si a spart geamurile autospecialei de interventie a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de distrugere, lovire si ultraj. Daniel Ilas, domiciliat in comuna Deleni, judetul Iasi, a fost arestat pentru 30 de zile, decizia fiind luata de…