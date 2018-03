Stiri pe aceeasi tema

- Macanache va prezenta in curand o noua emisiune. Constantin-Bogdan Dinescu, cunoscut de toata lumea drept Macanache, va urca pe scena ”The Four – Cei 4”, in curand, la Antena 1, in calitate de prezentator. Lansat in muzica in 2015, Macanache a devenit repede cunoscut și apreciat pentru rimele sale in…

- Carismaticul actor Petru Paun, care il interpreteaza pe Alex Iova in serialul “Fructul oprit”, difuzat miercurea de la ora 20.00, la Antena 1, a trecut prin cateva transformari de dragul personajului sau. Acesta avea o infațișare diferita inainte de a incepe filmarile pentru producția semnata de Ruxandra…

- Schimbari la Antena 1! Emisiunea „Ie, Romanie” va ramane cu o singura difuzare pe saptamana, cel puțin pentru moment. La fel și emisiunea lui Dan Negru, Guess My Age, care va fi difuzata la o ora mai tarzie. Noutatea saptamanii va fi noul sezon al emisiunii „Aici eu sunt vedeta”, care are un nou prezentator,…

- Sezonul al patrulea din “Insula Iubirii” se anunța de pe acum a fi unul interesant – roșcata Maria Ilioiu (28 ani) revine in emisiune in rolul de ispita, pentru a treia oara! Conștienta de calitațile sale, Maria a reușit de fiecare data sa-și implineasca rolul de ispita. Daca la prima sa participare…

- Mirela Vaida este foarte emotionata, deoarece peste cateva zile va reveni pe micile ecrane cu noul proiect "Totul pentru dragoste!", emisiune ce va fi difuzata pe Antena 1. Prezentatoarea TV a marturisit faptul ca asteapta cu nerabdare sa inceapa aceasta emisiune.

- Filmarile pentru “Ie, Romanie”, emisiunea prezentata de Mircea Radu care va incepe din 1 și 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1, sunt in plina desfașurare. De aceea, drumurile prin țara sunt numeroase in aceasta perioada pentru Nicolai Tand și Cosmin Seleși, membri in juriul “Ie, Romanie”, alaturi…

- Un tanar de 25 de ani din Peștișani, județul Gorj, s-a ales cu dosar penal pentru furt calificat, fiind acuzat ca a lasat mai multe mașini fara acumulatori. La data de 16 februarie, Poliția Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata de un ba...

- “Ie, Romanie”, show-ul care le va oferi telespectatorilor șansa de a descoperi țara așa cum nu au avut ocazia pana acum, incepe de Marțișor, la Antena 1. Emisiunea se va difuza in fiecare zi de joi și vineri, de la ora 21.15.

- Mihai Bendeac, sarbatorit de colegii jurați și de mama sa, la audițiile ”iUmor”. Filmarile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar daca in prima zi au aniversat-o pe Delia, astazi, jurații au avut din nou motiv de bucurie. Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere…

- Dupa 45 de ediții, ,,The Wall- Marele Zid” a incheiat un prim sezon plin de emoție și stralucire, iar jocul imprevizibil din fața proiecției a schimbat de nenumarate ori destinul concurenților. Emisiunea fenomen revine cu sezonul al doilea, care va fi difuzat pe Antena 1 din aceasta primavara, iar Valentin…

- Mirela Vaida se intoarce luna aceasta “pe sticla”, la Antena 1, cu o emisiune nou nouța despre dragoste, prezentatoarea TV incercand sa rezolve, alaturi de o armata de specialiști, problemele sentimentale ale protagoniștilor. Cu aceasta ocazie, am luat-o la intrebari pe amfitrioana despre propria poveste…

- Emisiune exploziva duminica seara, pe Antena 3, prezentata de Mihai Gadea si Mircea Badea! Cei doi au anuntat, la editia speciala a emisiunii, ca vor prezenta dovezi cu falsificare de probe, plantare de documente in masina si fabricarea unui dosar care viza un prim-ministru al Romaniei! ”Martori falsi”,…

- Scandal dupa scandal la Clubul No Name, din comuna Peștișani. Dupa ce un tanar a fost calcat in picioare de mai mulți petrecareți, la sfarșitul lunii ianuarie, in interiorul localului, saptamana trecuta, un alt barbat de 25 de ani a ajuns plin de sange la spital in urma unei altercații petrecute…

- Este una dintre cele mai sociabile vedete din showbizul romanesc, iar felul sau de a fi il face unul dintre cele mai placute persoane publice. Cunoscutul manelist Jean de la Craiova a fost prezent in acest weekend in Gorj. Acesta face parte din echipa emisiunii „Ie Romanie”, unde, alaturi de…

- O femeie din Targu Jiu, care a ieșit sa-și plimbe cainele prin parc, a fost atacata de maidanezi, informeaza Antena 3. Incidentul a avut loc in apropierea unei școli, intr-o zona unde se afla și Parchetului județean Gorj. Femeia s-a ...

- Politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Targu Jiu au fost sesizați de un tanar, de 26 de ani, din comuna Scoarta, despre faptul ca la data de 28 ianuarie a.c., in jurul orelor 02:30, in timp ce se afla in incinta unei discoteci din Peștișani, ar fi fost agresat de mai multe persoane. In urma…

- Deznodamant uluitor in cazul unui tanar batut cu bestialitate intr-o discoteca din Peștișani, Gorj. Cei patru agresori, care l-au snopit in bataie la sfarșitul lunii ianuarie, nu au fost arestați. Doi dintre ei sunt cercetați sub control judiciar, iar ceilalți doi in stare de libertate. Indivizii au…

- Politia a retinut pentru 24 de ore patru tineri din Runcu, judetul Gorj. Cei patru au fost identificati ca fiind agresorii unui tanar de 26 de ani din Scoarta, scandalul avand loc pe 6 februarie, noaptea, in jurul orei 2.30, i...

- Moderatorul Emisiunii IE Romanie, Mircea Radu, alaturi de membrii juriului Andreea Balan, Nicolai Tand si Cosmin Selesi, vor poposi vineri, sambata si duminica in comuna Pestisani. „Vineri si sambata vedetele vor lua ulitele comunei la picior unde vor descoperi „fruntea” sau „mandretea”…

- Mircea Radu, Andreea Balan, Nicolai Tand si Cosmin Selesi sunt doar cateva dintre vedetele Antena 1 care vor petrece weekend-ul in Gorj. Nu pentru distractie insa, ci pentru una din editiile emisiunii „IE, Romanie"...

- Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu organizeaza in perioada 01.02.2018-28.03.2018, la sediul unitații sanitare publice din com. Runcu, jud. Gorj, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoana fizica, la Spitalul Pneumoftiziologie…

- O noua editie a sarbatorii Trifonului a avut loc in comuna Peștișani din judetul Gorj. Proprietarii viilor s-au adunat la crucea din dealul Ieriti, unde preotul a sfintit viile, a blestemat ganganiile daunatoare și i-a pomenit pe ce...

- Alerta intr-un oras din Romania, dupa ce un copil de patru ani a murit, fiind suspect de meningita. Totul s-a intamplat in Motru, judetul Gorj, iar autoritatile au decis sa inchida doua gradinite si o cresa pentru dezinsectie. Chiar edilul orasului a facut anuntul in direct la Antena 3.Citește…

- Show-ul cu talente romanesti de la Antena 1 e deja in pregatiri. Prezentatorul emisiunii, Mircea Radu, a plecat deja cu caravana prin tara. Iata ce vom putea vedea. Juratii show-ului „Ie, Romanie!” S-a dat deja startul preselectiilor pentru emisiunea „Ie, Romanie!”, ce va rula in primavara aceasta la…

- Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu. ,,IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi cele mai autentice…

- In urma controalelor efectuate de catre inspectorii ITM Gorj, au fost descoperiti 13 muncitori fara forme legale ce lucrau la reabilitarea fermei 6 a fostei Avicola. Controlul a avut loc impreuna cu reprezentanti ai IPJ, angajatorul urmand sa fie chemat la sediul ITM pentru a i se comunica valoarea…

- Prezentatorii Dani Oțil și Razvan Simion pleaca acasa cu bani frumoși, in fiecare luna, salariu incasat fiind unul foarte bun de la Antena 1. Dani Oțil și Razvan Simion formeaza un cuplu pe micile ecrane de foarte mulți ani, ani in care au prezentat diverse emisiuni impreuna. Prezentatorii matinalului…

- Mirela Vaida se afla in cea de-a doua vacanta, acum, in Bucovina, si se pregateste pentru a debuta cu noua emisiune, la Antena. Ea a incheiat socotelile cu Acces Direct, unde o inlocuise pe Simona Gherghe. Mirela le-a transmis fanilor un nou mesaj, din Bucovina, asa cum o facuse si in urma cu doar cateva…

- E oficial! Mirela Vaida va prezenta o noua emisiune la Antena 1. Zvonurile legate de faptul ca Mirela Vaida va avea o noua emisiune la postul TV in care s-a consacrat au aparut de mai multa vreme, insa acum este oficial.

- Mirela Vaida revine, in forta, pe micile ecrane! Aceasta va fi la carma unei noi emisiune pe Antena 1, si anume „Totul pentru dragoste”! Mirela Vaida a dat startul inscrierilor in competitie.

- Mircea Radu s-a transferat de la TVR la Antena 1, unde deja a plecat in caravana cu emisiunea “Ie Romanie”. Vedeta va avea si ajutoare de nadejde, printre ele aflandu-se conform apropiaților sai, și Andreea Balan, jurata la concursul “Te cunosc de undeva”, aflat acum in pauza. Nici n-a revenit bine…

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs și regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfașurat in locații spectaculoase din Romania și Turcia. Pentru noua producție autohtona ajunsa din 15 ianuarie pe micile ecrane, platourile de filmare…

- Andrei Stefanescu a format alaturi de Liviu Varciu una dintre echipele ce au luat parte la cursa nebuna de la Asia Express, show difuzat de Antena 1 in primavara anului 2018. Filmarile s-au terminat, iar Andrei a ramas cu gandul tot pe taramuri exotice.

- Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Andrei Lazar, a declarat ca barbatul a agresat fizic, miercuri, un elev in varsta de 14 ani. Dupa audieri, procurorul de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, a dispus retinerea suspectului pentru lovire sau alte violente, amenintare si port…

- Mircea Radu va prezenta la Antena 1 un nou reality show, intitulat „IE, Romanie". Prima ediție a emisiunii va fi filmata in luna februarie in Gorj, in localitațile Tismana, Peștișani și Runcu. La preselecții sunt a...

- O emisiune marca Antena 1 cauta cea mai mandra fata din Gorj, zonele „vizate” fiind localitațile Tismana, Peștișani și Runcu. Emisiunea se va filma in luna februarie a acestui an, iar marele premiu este in valoare de 20 de mii de euro. Concurentele vor primi premii in valoare de 1.500 de lei…

- Reality show-ul „Exatlon“ se dovedeste a fi de succes pentru Kanal D, dupa ce in a treia zi de difuzare a reusit sa urce pe locul al doilea in topul audientelor pe toate cele trei targeturi, surclasand Antena 1.

- „Dorința este sa caștigam. Din sondaje, la noi cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca ne luam dupa ultimul sondaj, doamna Firea sta cel mai bine fața de toate personalitațile, chiar și peste Iohannis. Mergem cu doamna Firea din punctul meu de vedere. Este pentru prima data cand in Comitet…

- Gina Pistol, despre experiența in Cambodgia. Concurenții care au acceptat sa plece la mii de kilometri de casa, la filmarile pentru “Asia Express”, nu au avut nicio clipa viața ușoara. Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii care va incepe la Antena 1 in primavara anului 2018, a ajuns sa ii compatimeasca.…

- Doua familii din comuna Runcu, sat Suseni, au avut parte de o bucurie in cadrul campaniei „Daruiește un zambet de Craciun”, desfașurata de Luis Popa, fondatorul unei publicații de cultura din Gorj. Aceștia au vizitat persoanele cu posibilitați financiare reduse și le-au oferit pachete cu…

- Sfarșitul de an este marcat de o veste importanta pentru lumea televiziunii. Mircea Radu și-a dat demisia de la TVR. El prezenta emisiunea “Femei de 10, Barbați de 10”, la TVR2, alaturi de Marina Almașan. Se pare ca Mircea Radu nu a putut refuza oferta primita de la Antena 1, scrie Click.ro. Antena…