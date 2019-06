Filmare virală. Trei polițiști au ajutat o rață cu 6 boboci să traverseze strada O filmare incarcata de emotie, facuta in Cluj, face inconjurul internetului: o rața cu sapte boboci se bucura de ajutorul a trei politisti din Cluj ca sa traverseze strada. Ba chiar unul dintre agenti se da jos din masina, special ca sa ghideze cardul tacticos pe trecerea de pietoni. In tot acest timp, masinile au fost directionate pe banda intai. Interventia delicata s-a sfarsit abia dupa ce ofiterii s-au asigurat ca familia de rațe a ajuns cu bine pe malul unui lac din apropiere. Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 22 – 23 mai se va desfașura, pentru prima data in Romania, un exercițiu internațional, sub egida Asociației Politiilor Feroviare din Europa – RAILPOL, la care și Poliția Romana, prin Direcția de Poliție Transporturi, este afiliata din anul 2007. RAILEX IX este un exercițiu internațional,…

- Un grav accident de circulație s-a produs in nopatea de luni spre marți, in jurul orei 01:15, pe strada Baia Mare din Dej. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism inmatriculat in județul Bistrița-Nasaud, in timp ce se deplasa pe DN1C, ajuns pe strada Baia Mare din Dej, din cauze inca…

- In urma cu puțin timp, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Tg-Jiu au fost sesizati prin apelul 112 despre faptul ca pe str. Unirii din localitate ar fi avut loc un accident rutier soldat cu victime. Din primele cercetari efectuate la fata locului de catre polițiști, s-a stabilit faptul ca o femeie…

- Accidentul a avut loc în noaptea de marti spre miercuri, în jurul orei 2.45. La fata locului au intervenit o autospeciala modul descarcerare, un echipaj SMURD și doua ambulante. “Interventia a venit ca urmare a unui accident rutier în care un autoturism s-a rasturnat.…

- Un accident mortal s-a petrecut in Vinerea Mare pe raza localitații Dorna Candrenilor. O batranica de 74 de ani a fost omorata in timp ce incerca sa traverseze strada, mai exact DN 17, prin loc nepermis și fara sa se asigure. Autorul accidentului este un șofer in varsta de 41 de ani, din orașul Podu…

- Un baiat de 15 ani care a infruntat mai multi activisti de extrema-dreapta, in timpul unor proteste violente care au avut loc la Roma, a primit laude si aplauze din toata Italia pentru discursul sau, scrie The Guardian.

- Un incendiu de vegetație extins la o gramada de gunoaie aruncate pe camp au pus in pericol, vineri dupa-masa, mai multe case din orașul Chișineu-Cris. “Ajutat” de vant, incendiul s-a propagat cu viteza spre locuințele și anexele din vecinatate. Doar intervenția prompta a pompierilor militari din cadrul…

- Un șofer din Litchfield, New Hampshire, a surprins momentul in care un curcan a blocat o strada pentru ca femelele și masculii tineri sa poata traversa in siguranța. In imagini se poate vedea cum un curcan mascul face de paza pentru ca toate pasarile sa traverse in siguranța, așezandu-se pe mijlocul…