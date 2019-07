Film-documentar despre “Colectiv”, prezent la Festivalul de Fim de la Veneția Premiera importanta pentru cinematografia romaneasca. Un film despre tragedia de la Colectiv este primul documentar romanesc selectat in cadrul celui mai vechi festival de film, Festivalului de la Veneția, ajuns la cea de-a 76 ediție. Documentarul prezinta evenimentele care au urmat incendiului izbucnit in clubul Colectiv in timpul caruia 27 de tineri si au pierdut The post Film-documentar despre “Colectiv”, prezent la Festivalul de Fim de la Veneția appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

