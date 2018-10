Film critic la adresa clerului. Un milion de persoane l-au vizionat

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un milion de polonezi au fost la cinematografe in weekend pentru a vedea un film extrem de critric la adresa Bisericii Catolice. „Kler” a intrecut „Fifty Shades of Grey” la numarul de spectatori in primele trei zile de la lansare.

- Mii de protestatari au marsaluit sambata la Varsovia pentru a cere marirea salariilor pentru cei care lucreaza in sectorul public, crescand astfel presiunea asupra guvernului condus de partidul Lege si Justitie (PiS), scrie Reuters.

- Camera superioara a parlamentului polonez a adoptat un amendament care deschide calea catre numirea viitorului presedinte al Curtii Supreme de catre Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, in pofida protestelor de strada si a obiectiilor formulate de catre opozitie, transmite miercuri…

- Cancelarul german Angela Merkel a spus ca tarifele la importurile de automobile din SUA sunt impotriva regulilor Organizatiei Mondiale a Comertului si ca pune in pericol prosperitatea multor persoane, relateaza Reuters. „Vedem potentialele tarife nu doar ca o incalcare a regulilor impuse…

- Malgorzata Gersdorf, presedinta Curtii Supreme din Polonia, despre care guvernul polonez sustine ca s-a retras, dar care insista ca mandatul sau de la Curtea Suprema se termina in 2020, a venit la biroul sau miercuri, declarand ca situatia este „foarte tensionata si dramatica”, scrie Reuters. Ea a sfidat,…

- Trei partide de opozitie poloneze au boicotat vineri o sesiune speciala a parlamentului de la Varsovia conscrata marcarii a 100 de ani de independenta a Poloniei, actiunea lor fiind un protest fata de schimbarile aduse de Partidul Lege si Justitie (PiS) pe care ei le considera ca subminand democratia,…

- Șeful statului polonez Andrzej Duda a confirmat ca presedintele Curtii Supreme, Malgorzata Gersdorf, se va retrage din functie pe 4 iulie, conform legislatiei introduse de partidul de guvernamant Lege si Justitie (PiS), a anuntat marti un consilier al presedintelui Duda, relateaza Reuters, informeaza…