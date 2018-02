Stiri pe aceeasi tema

- Moscova si Beijingul au reactionat dur dupa ce Statele Unite ale Americii au anuntat ca intentioneaza sa se doteze cu noi arme nucleare de putere scazuta, o masura ce vine ca raspuns mai ales la reinarmarea Rusiei, dar si in fata amenintarilor reprezentate de China, Coreea de Nord si Iran, dupa cum…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis, duminica, omologului sau japonez Taro Kono ca Beijingul urmareste imbunatatirea relatiilor cu Tokyo si rezolvarea unor serii de dispute dintre cele doua state, unele datind din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul Reuters.…

- China si Japonia intentioneaza sa stabileasca o linie de comunicare militara pentru a aplana tensiunile in jurul insulelor disputate in Marea Chinei de Est, a anuntat duminica Beijingul, dupa o intrevedere intre ministrii de externe ai celor doua tari, informeaza AFP. Seful diplomatiei…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte nu a facut decat sa glumeasca atunci cand a oferit 42 de virgine pentru a atrage turisti care sa viziteze Filipine, a declarat duminica purtatorul sau de cuvant, informeaza dpa. Duterte a facut acest comentariu vineri, in timpul unui discurs la un…

- Ministrul de externe japonez Taro Kono efectueaza incepand de sambata o vizita de doua zile la Beijing in cursul careia diplomati din cele doua tari vor avea convorbiri privind dezvoltarea relatiilor si probleme regionale, relateaza DPA. Aceasta este prima vizita efectuata de un ministru…

- Ministerul Apararii din China a negat joi ca intentioneaza sa construiasca o baza militara in Afganistan, afirmand ca informatiile vehiculate sunt 'neintemeiate', relateaza Reuters. Agentia de stiri rusa Ferghana News a informat ca Beijingul va construi o baza militara in nordul…

- Beijingul va folosi parghiile de care dispune pentru a impiedica SUA sa adopte o pozitie mai dura in chestiunile comerciale. Decizia de a ataca Coreea de Nord sau de a-i permite sa obtina arme nucleare a fost mereu o alegere intre cel mai mic dintre doua rele. Una dintre optiuni aduce…

- Dupa ce a fost acuzat ca vrea sa instaureze o dictatura, presedintele filipinez Rodrigo Duterte si-a instruit luni armata si politia sa il impuste in cazul in care acest lucru se va intampla, potrivit știrileprotv.ro Totodata, armata are la mana aceasta decizie și daca președintele va sta la putere…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte si-a instruit luni armata si politia sa îl împuste daca devine dictator si sta la putere peste cât îi permite mandatul, un scenariu asupra caruia atrag atentia inamicii sai, în contextul eforturilor sustinatorilor sai de a schimba…

- Beijingul a informat sambata ca a trimis o nava de razboi pentru a respinge un distrugator american care i-a 'incalcat' suveranitatea trecand prin apropierea unei mici insule disputate din Marea Chinei de Sud, relateaza AFP. Ministerul chinez al Afacerilor Externe a acuzat distrugatorul USS Hopper…

- El a subliniat nevoia de modernizare a armatei americane deoarece "avantajul competitiv s-a diminuat in toate domeniile - aerian, terestru, maritim, spatial si cibernetic - si nu inceteaza sa se diminueze".Presedintele american, Donald Trump, a prezentat luna trecuta noua sa "Strategie…

- Purtatoarea de cuvant a presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, a nascut o fetita, pe Matilda. "Fericirea poarta un nume – Matilda!", au fost cuvintele care au insotit postarea de pe Facebook. (libertatea.ro)

- 'Administratia examineaza foarte serios optiunile militare care ar putea intra in joc in ceea ce priveste Coreea de Nord', a declarat Mac Thornberry, presedintele Comisiei pentru fortele armate din Camera Reprezentantilor a Congresului SUA. 'Antrenamentele sunt foarte serioase', a adaugat el. 'Militarii…

- Filipinele vor adresa un protest diplomatic Chinei, in timp ce Manila este preocupata de o posibila repunere in discutie de catre Beijing a unei promisiuni de a nu militariza o mica insula disputata in Marea Chinei de Sud, relateaza marti AFP. China revendica din motive istorice majoritatea acestei…

- Shinzo Abe este actualul prim-ministru al Japoniei, acesta avand al treilea cel mai lung mandat de prim-ministru in Japonia, de la sfarsitul celui de-al doilea Razboi Mondial, potrivit BBC. Prima oara a fost ales prim-ministru in septembrie 2006, iar atunci a devenit cel mai tanar premier…

- Occidentul vrea pace, dar ia "foarte serios in calcul" scenariul unui razboi, asa ca Romania ar trebui sa se pregateasca sa ia "decizii complicate, grele, cu ambele variante proaste", afirma Iulian Fota, directorul Colegiului National de Informatii, fost consilier prezidential pe probleme de securitate…

- China a respins vineri acuzatiile presedintelui american Donald Trump conform carora ar permite transportul naval de petrol catre Coreea de Nord, incalcand astfel sanctiunile dictate de ONU, transmite AFP, potrivit Agerpres. 'A lansa acuzatii fara motiv prin intermediul presei nu contribuie…

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene, scrie mediafax.ro.

- "Din nefericire, in viata mea au aparut recent evenimente legate de prima mea casatorie ratata", a declarat Paolo Duterte intr-un comunicat dat luni publicitatii. Rodrigo a mai precizat ca este vorba despre reputatia lui care a avut de suferit de pe urma unei presupuse afaceri de trafic cu…

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei canadiene, Adam Austin, a afirmat ca Ottawa este dezamagita de hotararea liderului de la Casa Alba si ca acesta este motivul pentru care Canada s-a abtinut atunci cand Adunarea Generala a ONU a supus la vot o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga…

- Organizatiile de presa din Orientul Mijlociu au anuntat in urma cu doua saptamani posibilitatea ca Beijingul sa trimita in Siria doua unitati de trupe speciale, iar zilele acestea presa apropiata de Teheran a confirmat sosirea in baza din Tartous a unitatii de elita „Tigrii Noptii”.

- Coreea de Sud doreste ca Beijingul sa-si ceara scuze formal dupa ce un fotojurnalist sud-coreean a fost batut de zeci de gardieni chinezi, in timp ce incerca sa surprinda o vizita de stat...

- Treizeci si opt de jihadisti condamnati la moarte dupa ce au fost gasiti vinovati de ”terorism” au fost executati prin spanzurare joi, la Inchisoarea Nassiriya, in sudul Irakului, a declarat un reprezentant de rang inalt al Consiliului provincial pentru AFP. Este vorba despre cel mai mare numar de executii…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca miercuri vor fi impuse noi sanctiuni majore contra Coreii de Nord, transmite Reuters Anuntul liderului de la Casa Alba vine dupa ce Phenianul a spus ca a testat o noua racheta intercontinentala si ca armele sale nucleare pot atinge teritoriul continental…

- "Coreea de Nord a lansat o racheta neidentificata, spre est, din zona Pyongsong / Pyongan", a comunicat Statul Major al armatei sud-coreene. Zona Pyongsong se afla la nord de Phenian, iar racheta a fost lansata miercuri dimineata (marti seara, ora Romaniei). Oficiali din Coreea de…

- "Riscul major pentru economie este incertitudinea asociata procesului de iesire din Uniunea Europeana, care ar putea bloca peste asteptari bugetele private", se arata in raportul OCED. "Cu toate acestea, perspectivele mentinerii celei mai apropiate relatii posibile cu Uniunea Europeana ar…

- "Exista mai multa disponibilitate printre statele membre (UE) de aproba o extindere (fata de anul trecut)", a declarat Johannes Hahn, intr-un interviu pentru o publicatie din Austria. Albania, Macedonia, Muntenegru si Serbia sunt oficial tari candidate pentru aderarea la UE, in timp ce Bosnia…

- Milioane de cadre de rang inalt \\\'din toate regiunile si departamentele de pe intreg teritoriul Chinei\\\' vor avea obligatia sa citeasca si sa studieze noua carte a lui Xi Jinping ce contine gandirea politica si discursurile presedintelui chinez, informeaza joi agentiile Xinhua si EFE.

- Prezența extrem de redusa la referendumul din 19 noiembrie pentru revocarea din funcție a primarului Chișinaului, Dorin Chirtoaca, a avut drept cauza atat scaderea popularitații Partidului Socialiștilor, cat și poziția mai multor partide care au chemat alegatorii sa boicoteze consultarea, considera…

- Deocamdata nu exista niciun document care sa susțina afirmația facuta la un post de televiziune de Mugabe. Termenul limita pentru a-și depune demisia era pana luni la pranz. Oricum, Parlamentul de la Harare este pregatit sa declanșeze acțiunea de suspendare a președintelui. Citeste…

- Reprezentatul chinez Song Tao, seful departamentului de afaceri externe al Partidului Comunist de la Beijing, a discutat cu Choe Ryong Hae, un oficial de rang înalt din Coreea de Nord. Song Tao l-a informat "în detaliu" pe oficialul nord-coreean despre Congresul National…

- Presedintele american Donald Trump considera ca delegatia chineza trimisa in Coreea de Nord reprezinta "o mutare importanta" in contextul crizei din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "China trimite o delegatie in Coreea de Nord - o mutare importanta, ramane sa vedem…

- Credinciosii crestini sau început sa înlocuiasca tablourile religioase din locuinte cu postere de susținere ale partidului comunist si conducatorul acestuia. Cei care fac acest lucru au promisiunea ca vor scapa de saracie. Potrivit businessmagazin.ro, mii de crestini…

- Urmare a dorinței sale, vizita este una discreta, fara intrevederi cu oficiali romani, politicieni sau membri ai instituțiilor statului. Singura excepție o constituie intrevederea cu ministrul roman de Externe, Teodor Meleșcanu. Rex Tillerson, un lider de top al industriei americane,…

- Tenismanul moldovean Radu Albot (28 de ani) s-a menținut pe locul 86 in clasamentul mondial (ATP), dat publicitații astazi. Faptul se datoreaza, in mare masura, victoriei repurtata pe 5 noiembrie curent la turneul din seria Challenger, care s-a desfașurat la Shenzhen (China). Jucatorul moldovean i-a…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Teleorman, Teodora Dragole, a declarat ca miercuri a avut loc un conflict intre doi elevi, unul de 14 ani si altul de 18 ani, la Liceul Tehnic numarul 1 Alexandria. In urma acestui scandal, baiatul de 14 ani si-a chemat in ajutor tatal,…

- Vietnamul și China s-au angajat luni 'sa nu complice conflictul' in Marea Chinei de Sud, intr-un rar semn de bunavoința manifestat la finalul unei vizite a președintelui chinez Xi Jinping la Hanoi, informeaza AFP. Potrivit unei declarații comune date publicitații la finalul vizitei,…

- Ieri s-a incheiat IeSF World Championship 2017. Evenimentul a gazduit trei competiții, de CS:GO, Tekken 7 și League of Legends. Acestea sunt rezumatele celor trei competiții. Competiția de CS:GO a fost caștigata de echipa rusa ForZe care in finala a trecut de romanii de la Nexus Gaming cu…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si-a oferit duminica serviciile de mediator in disputa dintre China si Vietnam asupra impartirii apelor teritoriale din Marea Chinei de Sud, relateaza AFP.Trump a sustinut la Hanoi o conferinta de presa, inainte de a pleca spre Manila, unde participa…

- Președintele american, Donald Trump, a ajuns duminica în Filipine, unde va participa la un summit regional în ultima etapa a turneului sau asiatic. Sosit din Vietnam, Trump va asista în Filipine la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) și va avea convorbiri…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin au ajuns, vineri, in Vietnam, urmand a participa la summitul Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC) din orasul Da Nang, dar nu vor avea o intrevedere formala. Casa Alba a anuntat ca Donald Trump va prezenta o viziune americana…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, se afla in prezent intr-o deplasare de serviciu cu o durata de 12 zile si va vizita tari ca Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam si Filipine. La momentul publicarii acestui articol oficialul se afla in China.

- Donald Trump a ajuns in China, cel mai important moment al vizitei președintelui american in Asia. Programul nuclear al Coreei de Nord și deficitul comercial la Statelor Unite in relațiile bilaterale cu Beijingul sunt doar doua teme care vor fi discutate de cei doi lideri.