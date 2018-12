Filipine, tragedie de sărbători. Zeci de morți Un total de 57 de persoane au fost ucise in regiunea muntoasa Bicol, la sud-est de Manila, iar alte 11 pe insula Samar. Cele mai multe decese s-au produs prin inec sau in urma alunecarilor de teren. 'Mi-e teama ca (bilantul) va creste deoarece sunt inca multe zone in care nu am reusit sa ajungem', a declarat Claudio Yucot, directorul protectiei civile din regiunea Bicol. Furtuna botezata ''Usman'' a lovit sambata Filipine. Nu a fost insotita de rafale puternice de vant asa cum se intampla in cazul taifunurilor, dar a generat precipitatii intense care au provocat inundatii si au slabit rezistenta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

