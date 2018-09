Stiri pe aceeasi tema

- Buzoienii scarbiti de acapararea celei mai mari actiuni de ecologizare de catre politicieni, au refuzat sa se afiseze cu acestia in poze si iata rezultatul: BUZAUL PE ULTIMUL LOC IN TARA! 150 de țari din intreaga lume s-au unit in cea mai ambițioasa mișcare civica la nivel internațional – World Cleanup…

- 15 septembrie a fost Zi de Curațenie Naționala în România. Românii si-au pus manusile, au luat saci si au participat la “Let`s Do It, România!”, cea mai mare mobilizare de voluntari din tara, cu scopul de a strânge deseurile din arealele naturale. Înca…

- Gorjul a fost campion sambata la numarul de saci cu gunoaie adunate de voluntari din zonele verzi ale județului. Nu mai puțin de 55.000 de saci cu gunoaie au adunat cei 21.540 de voluntari. O prima estimare arata ca la nivel național 338.038 d...

- Peste 2.000 de voluntari din Iasi vor colecta astazi deseuri la nivelul judetului Iasi in cadrul Zilei de Curatenie Nationala si Globala „Let"s Do It, Romania!". Dintre cei 2.135 de voluntari care si-au anuntat prezenta, 1.129 persoane private, 740 de elevi cu varsta de peste 15 ani, 31 de persoane…

- Militanti ecologisti din toate partile lumii au iesit sambata in strada solicitand autoritatilor sa ia masuri urgente si concrete impotriva fenomenului incalzirii globale, inainte de summitul COP 24 pe probleme de mediu ce va avea loc la Katowice in Polonia, informeaza AFP. De la Melbourne…

- Hai Moldova, impreuna cu aproximativ 50 de voluntari, au organizat astazi o curațenie test pe raul Bic. Acestia s-au inarmat cu manuși și timp de doua ore au adunat 35 de saci cu gunoi nereciclabil și 42 de saci cu gunoi reciclabil.

- Pentru ca operatorul judetean nu a intrat nici pana acum „in paine“, desi un depozit ecologic de mari dimensiuni a fost finalizat cu aproape trei ani in urma, primarul comunei Deveselu a luat hotararea sa se descurce pe cont propriu.

- Telenovela legata de firma de salubrizare Retim continua. Aradul a ramas astazi cu gunoiul neridicat, pentru ca angajatii au refuzat sa iasa la lucru. De dimineata ei s-au adunat in curtea firmei si solicita sa discute cu conducerea societatii. Angajatii sunt nemultumiti pentru ca dupa o prima luna…