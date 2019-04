Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs luni in centrul Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: VIDEO Proteste violente in Georgia: polițiștii au intervenit și au folosit gaze lacrimogene Un martor…

- Sunt cel puțin 158 de morți pana in prezent in Sri Lanka, locul devenit infern pentru oamenii care se aflau in Biserici la slujba de Paște, dar și in hotelurile din Capitala țarii. Printre victimele exploziilor sunt sute de turiști, aflați in vacanța, printre care și un roman.

- Cel putin 43 de persoane au murit in inundatii de o amploare inedita care afecteaza Iranul in ultimele zece zile, iar presedintele tarii, Hassan Rohani, a vizitat miercuri provincia Golestan (nord-estul tarii), una dintre cele mai lovite de aceasta calamitate, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Bilantul viiturilor si alunecarilor de teren inregistrate in provincia Papua din estul Indoneziei in timpul weekend-ului a ajuns la 92 de morti si circa 160 de raniti, au declarat militarii locali, citati de dpa. Saptezeci si cinci de persoane sunt in continuare date disparute dupa ce inundatiile…

- Cel putin 22 de persoane si-au pierdut viata in urma unor tornade care au produs "pagube catastrofale" in statul Alabama din sud-estul Statelor Unite, a declarat un serif local, citat de AFP. "Bilantul a ajuns la 22 de (morti) pe moment. Din pacate, cred ca numarul acestora va continua…

- ​Cel puțin 19 persoane au murit în urma unor explozii cauzate de doua bombe la o biserica din Filipine, printre victime aflându-se civili și reprezentanți ai forțelor de ordine. Exploziile au avut loc în timpul slujbei religioase, pe o insula din sudul…