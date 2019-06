Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a declarat ca a fost gay in trecut, dar apoi s-a „vindecat”, relateaza CNN. Duterte a facut comentariile joi, intr-un discurs in fata comunitatii filipineze din Tokyo.

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a declarat ca a fost gay in trecut, dar apoi s-a „vindecat”, relateaza CNN. Duterte a facut comentariile joi intr-un discurs in fata comunitatii filipineze din Tokyo, potrivit news.ro.Dupa ce si-a acuzat oponentul politic, senatorul Antonio Trillanes,…

- Dima Trofim a trecut prin momente cumplite atunci cand sora lui a decedat din cauza unei boli grave. La opt luni de la tragicul eveniment, artistul spune ca i-a fost foarte greu sa depașeasca pierderea. Dima Trofim, in varsta de 30 de ani, filma pentru emisiunea „Ultimul Trib” și se afla departe de…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au anuntat ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un inculpat pentru savarsirea infractiunii de ultraj, sub acuzatia ca a lovit cu pumnul in fata un jandarm. Incidentul s-a petrecut in noaptea de 22 spre 23 martie ...

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au anuntat ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un inculpat pentru savarsirea infractiunii de ultraj, sub acuzatia ca a lovit cu pumnul in fata un jandarm. Incidentul s-a petrecut in noaptea de 22 spre 23 martie ...

- Procurorul special Robert Mueller a predat, vineri, mult asteptatul raport cu privire la controversata investigatie asupra ingerintelor electorale ale Rusiei din timpul campaniei prezidentiale din SUA, un episod care a aruncat o umbra intunecata asupra presedintiei lui Donald Trump.

- Ziua voastra...o sarbatoare care, cu siguranța, nu trece neobservata in randul cuplurilor de pretutindeni. Este ziua in care vrei sa ii arați persoanei iubite ca o iubești și o prețuiești mai mult decat in restul anului, deoarece este ziua in care ai decis ca ea sau el este persoana cu care vrei sa…