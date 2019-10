Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea 4 octombrie: Ziua Internaționala a Animalelor. 10 moduri prin care poți sarbatori ”World Animal Day” Ziua Internaționala a Animalelor este sarbatorita, in fiecare an, la 4 octombrie. ”World Animal Day” este o zi speciala dedicata vieții animalelor și legaturii noastre cu ele. Animalele…

- In fiecare an, pe data de 4 octombrie sarbatorim ziua internaționala a animalelor, World Animal Day. Inițiata in anul 1931, ziua mondiala a animalelor are scopul de a promova drepturile, dar și bunastarea tuturor animalelor, salbatice, domestice, cu stapan sau fara. Citește care este istoria zilei,…

- Actorul și interpretul de muzica reggae Louie Rankin, caștigator al unui premiu Grammy, a murit intr-un accident rutier produs luni in Ontario, Canada, potrivit tabloidului american TMZ, anunța MEDIAFAX.Citește și: ULTIMA ORA Viorica Dancila, intampinata de protestatari la Ploiești: 'Ghița…

- S-a lansat primul serviciu de taxi non stop pentru animalele de companie din Capitala, numit Pet Curier Express. Compania este dedicata exclusiv transportului urban si interurban al animalelor de companie, fiind prima de acest gen care este disponibila 24 de ore din 24, potrivit unui comunicat…

- "In total, 5.000 de pisici si 5.000 de caini fara pedigree, cu detinator, pot fi sterilizati gratuit in cadrul programului ASPA, ce se deruleaza in perioada 22 mai - 31 decembrie 2019. Sterilizarile se realizeaza in cele 28 de cabinete veterinare partenere care acopera toate sectoarele", anunta ASPA…

- Cucuveaua (denumire stiintifica Athene Noctua) este o pasare nocturna, considerata un adevarat mesager al mortii, atat la noi, cat si in alte locuri din Europa. Totusii, opiniile difera. Cucuveaua in Maramures este numita pasarea mortii sau piaza rea. Se spune ca vesteste moartea atunci cand canta…

- Un nou focar de pesta porcina africana (PPA) a fost confirmat, sambata dimineata, in satul Luncile, comuna Chiojdeni, intr-o gospodarie aflata la marginea padurii, unde autoritatile au descoperit trei animale neinregistrate, Virusul a fost confirmat de laboratorul DSVSA Vrancea, iar probele prelevate…

