Filipine: Opt morţi şi 60 de răniţi în urma a două cutremure Doua cutremure au lovit sambata dimineata provincia Batanes din nordul Filipinelor, soldandu-se cu opt morti si 60 de raniti, conform informatiilor furnizate de surse oficiale citate de dpa si AFP.



Primul seism, cu o magnitudine de 5.4 grade, s-a produs la ora locala 4:16 (20:16 GMT), epicentrul fiind situat la 12 km nord-est de orasul Itbayat din provincia Batanes, un grup de insulite din largul celei mai mari insule din Filipine, Luzon.



O replica cu magnitudinea de 5.9 grade s-a produs peste trei ore, la 21 km nord-est de Itbayat.



Cutremurul a afectat locuintele…

Sursa articol: agerpres.ro

