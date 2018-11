Stiri pe aceeasi tema

- Paisprezece persoane si-au pierdut viata in alunecarile de teren produse in provinciile Mountain, Banaue, Ifugao si Kalinga, iar o alta s-a inecat in provincia Abra, a declarat Ricardo Jalad, director executiv al Biroului national pentru gestionarea riscului de dezastru.Ricardo Jalad a…

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata si cinci au fost date date disparute duminica, dupa o alunecare de teren provocata de ploi torentiale in nordul Columbiei, a anuntat departamentul de pompieri, potrivit Xinhua preluata de Agerpres. Precipitatiile cazute la primele ore ale diminetii…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata in urma unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale in Uganda, au indicat joi echipele de salvare care au intervenit la fata locului, citate de DPA. Ploile torentiale au dislocat bolovani masivi si noroi de pe pantele masivului Elgon din estul Ugandei,…

- Autoritatile indoneziene au ordonat, joi, incetarea cautarilor dupa cutremurul si valul tsunami care au lasat in urma peste 2.000 de morti in regiunea Palu de pe insula Sulawesi, chiar daca 5.000 de persoane ar fi in continuare disparute, relateaza AFP. "Operatiunile de cautare si salvare…

- Echipele de salvare au continuat vineri sa caute supravietuitori pe locul uriasei alunecari de pamant din centrul Filipinelor care a provocat moartea a cel putin 22 de persoane, potrivit unui nou bilant relateaza AFP preluata de Agerpres. Zeci de persoane sunt inca date disparute dupa prabusirea…

- Zeci de persoane sunt inca date disparute dupa prabusirea in zorii zilei de joi a versantului unui deal foarte abrupt din localitatea Tina-an, din insula Cebu, in urma ploilor musonice. Aceasta noua catastrofa naturala intervine la cateva zile dupa trecerea taifunului Mangkhut care a provocat moartea…

- Cele mai multe victime s-au inregistrat in localitatea Atsuma, expusa alunecarilor de teren de pe versantii montani din apropiere. Cinci persoane din Atsuma sunt in continuare disparute, iar alte 600 de persoane au fost ranite, conform autoritatilor insulei nordice din arhipelagul nipon. Echipele…

- Doua persoane au murit, alte 140 au fost ranite si cel putin 40 sunt considerate disparute in urma cutremurului de 6.7 grade pe scara Richter produs miercuri in nordul Japoniei, relateaza agentia de presa locala NHK si agentia BBC. Cutremurul a avut loc la adancimea de 39 de kilometri, in zona orasului…