Toulouse Lautrec & The Case la Backyard Acoustic Season!

Backyard Acoustic Season revine la Timișoara cu concertele acustice și aduce pe scenă cunoscuți artiști români de alternative, rock și indie, precum Robin and the Backstabbers, EMIL, The Mono Jacks, Melting Dice! Toulouse Lautrec & The Case așteaptă timișorenii la prima seară de concerte… [citeste mai departe]