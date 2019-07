Presedintele filipinez Rodrigo Duterte, cunoscut pentru remarcile sale sexiste si misogine, a promulgat o lege care sanctioneaza astfel de injurii, precum si comentariile cu conotatie sexuala, fluieratul si alte forme de agresiune sexuala in spatii publice, relateaza DPA.



Duterte a promulgat Legea sigurantei in spatiile publice la 17 aprilie, dar aceasta a fost facuta publica abia luni.



Conform legii, actele de agresiune sexuala bazate pe gen care au loc pe strada si in spatii publice, cum ar fi la locul de munca sau in scoli, sunt sanctionabile cu serviciu in slujba comunitatii…