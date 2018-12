Filipine, cutremur uriaș. Alertă de tsunami Nu au fost raportate persoane ranite sau pagube in urma cutremurului. Seismul s-a produs la sud-vest de orasul Davao, la 59 km adancime, potrivit USGS, care a estimat initial magnitudinea seismului la 7,2. Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific a anuntat initial ca "valuri periculoase" de tsunami sunt "posibile" pe o raza de 300 de kilometri de epicentrul seismului, de-a lungul coastelor Filipinelor, Indoneziei si statului insular din Oceanul Pacific, Palau. La aproximativ doua ore de la producerea cutremurului, centrul a anuntat ca avertizarea pentru tsunami nu mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

