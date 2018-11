Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane si-au pierdut viata, iar alte cel putin 30 sunt cautate in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor provocate de taifunul Yutu care a lovit nordul Filipine, au anuntat miercuri reprezentantii Agentiei pentru gestionarea dezastrelor, citati de DPA si Reuters, informeaza Agerpres.Sase…

- Zeci de persoane sunt inca date disparute dupa prabusirea in zorii zilei de joi a versantului unui deal foarte abrupt din localitatea Tina-an, din insula Cebu, in urma ploilor musonice. Aceasta noua catastrofa naturala intervine la cateva zile dupa trecerea taifunului Mangkhut care a provocat moartea…

- Bilantul alunecarii de teren produse joi in Filipine a crescut la 12 morti si circa 50 de disparuti, echipele de interventie cautand in continuare zeci de alte persoane ingropate in fenomene similare provocate de taifunul Mangkhut, potrivit dpa. Opt persoane ranite in alunecarea de teren care a avut…

- Cel putin trei persoane au murit intr o noua alunecare de teren care a spulberat joi dimineata zeci de case in centrul Filipine, al caror sol a devenit fragil in urma ploilor provocate de taifunul Mangkhut, potrivit AGERPRES. Aceasta noua catastrofa naturala intervine dupa trecerea taifunului Mangkhut,…

- Bilantul puternicului taifun Mangkhut care a lovit arhipelagul Filipine s-a agravat la 81 de morti si ar putea sa creasca in continuare, au anuntat miercuri autoritatile, in conditiile in care echipele de...

- Un nou bilant al victimelor cutremurului de 6,7 grade produs joi, ce a provocat alunecari de teren in insula Hokkaido, a ajuns sambata la 35 de morti, transmite AFP. Cele mai multe victime s-au inregistrat in localitatea Atsuma, expusa alunecarilor de ,teren de pe versantii montani din apropiere. Cinci…