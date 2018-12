Filipine: Bilanţul în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren a ajuns la 50 de morţi Inundatiile si alunecarile de teren cauzate de ploile torentiale care afecteaza Filipine au provocat 50 de morti, au anuntat duminica noaptea reprezentantii serviciilor pentru gestionarea dezastrelor, citate de agentia Xinhua.



Bilantul comunicat anterior duminica indica 26 de decese si peste 22.000 de persoane din sase provincii evacuate ca urmare a alunecarilor de teren si a inundatiilor declansate de o depresiune tropicala care a provocat ploi torentiale in estul Filipine.



Majoritatea victimelor au fost surprinse de alunecarile de teren.



