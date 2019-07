Filipine: Autorităţile au declarat ''alertă naţională de denga'' după 456 de decese înregistrate în acest an Numarul pacientilor care au decedat ca urmare a infectiei provocate de virusul denga intre lunile ianuarie si iunie a crescut cu 39% in comparatie cu cifra de 278 consemnata in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit informatiilor Departamentului de Sanatate. Totodata, departamentul a inregistrat un total de 106.630 de cazuri de infectie cu virusul denga, la nivel national, in primele sase luni ale anului, cu 85% mai multe in comparatie cu cele 57.564 de cazuri consemnate in aceeasi perioada a anului trecut. Din cauza acestei cresteri, departamentul a declarat ''alerta nationala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

