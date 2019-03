O balena care a fost gasita moarta pe o plaja din sud-estul Filipinelor avea in stomac 40 de kilograme de plastic, a informat luni presa locala preluata de EFE. Cetaceul, din specia zifiidelor - balena lui Cuvier - a esuat vineri pe tarm in provincia Valle Compostela. La autopsia efectuata duminica s-au descoperit in stomac 16 saci de orez, o prelata de plastic utilizata pe plantatiile de banane si pungi pentru cumparaturi. Examinarea balenei a fost realizata de o echipa a Oficiului de Pescuit si Resurse Acvatice din provincie, condusa de doctor Elaine Belvis si de biologul marin Darrell Blatchley.…