Filipine: 26 de morţi în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren din estul ţării Douazeci si sase de persoane au decedat in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor declansate de o depresiune tropicala care a provocat ploi torentiale in estul Filipine, au anuntat duminica reprezentanti ai politiei si serviciilor de urgenta, citati de DPA.



Peste 22.000 de persoane din sase provincii au fost evacuate ca urmare a inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale, potrivit biroului regional pentru aparare civila.



Majoritatea victimelor au fost surprinse de alunecarile de teren, printre acestea numarandu-se o familie compusa din trei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

