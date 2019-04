Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Ninel Muja a fost propus aseara pentru excluderea din ALDE Gorj. Cel care a facut aceasta propunere in cadrul Biroului Permanent este primarul din Rovinari, Robert Filip, solicitarea acestuia urmand a fi discutata in Delegația Permanenta din data de 7 mai.…

- Primarul din Rovinari, Robert Filip, a facut miercuri seara, in cadrul Biroului Permanent, propunerea de excludere din partid a lui Ninel Muja. Propunerea va fi discutata in Delegația Permanenta din data de 7 mai, anunța ALDE Gorj. &Icir...

- Primarul din Rovinari e foc și para pe reprezentanții Aparegio Gorj. Robert Filip susține ca apa care curge acum la robinete este galbena. Amenința ca va renunța la colaborarea cu operatorul regional de apa și canalizare imediat dupa ce va fi impleme...

- Fabrica de sisteme de siguranta de la Rovinari se va deschide in a doua jumatate a lunii mai. Pana atunci, insa reprezentanții firmei continua recrutarile. Deja au fost depuse peste 1000 de cereri, iar cei care vor sa lucreze in halele industriale ale unei firme producatoare de sisteme de securitate…

- Primarul din Rovinari, Robert Filip, a spus ca primaria a primit doar un sfert din taxele datorate de Complexul Energetic Oltenia, mai exact 200.000 de lei in loc de 800.000 de lei. Filip a spus intr-o declarație la Radio Infinit ca resp...

- Un important contract de finantare a fost semnat ieri, 4 martie 2019, de catre primarul orasului Rovinari, Robert Filip. Este vorba de reabilitarea blocului A1, din orașul Rovinari, la parterul caruia se afla Societatea Servicii Publice Locale și Serviciul de Evidența a Populației, proiect finantat…

- Primarul din Rovinari, Robert Filip, a criticat din nou managementul Complexului Energetic Oltenia. Filip a spus la Tele 3 ca actualul șef al companiei a avut realizari fara precedent. "Pierderea inregistrata este una istorica și sa nu ui...

- Primarul din Rovinari, Robert Filip, a spus ca au venit oameni din tot județul pentru a depune un CV in vederea angajarii la Autoliv, fabrica ce va incepe producția in primavara. In cadrul noii unitați vor fi produse &ic...