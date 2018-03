Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a anunțat expulzarea a trei diplomați ruși din Republica Moldova. Rusia ar putea raspunde cu aceeași moneda, de aceasta parere este fostul ministru al Apararii, Victor Gaiciuc.

- La Chișinau și-a incheiat lucrarile conferința „Tehnologii Adama in managementul modern al culturii marului", organizata de catre experții companiei internaționale Adama Agricultural Solutions SRL.

- Peste 100 de diplomati rusi expulzati din Europa si Statele Unite! In semn de solidaritate cu Marea Britanie in cazul Skripal, 17 tari europene plus Statele Unite si Canada au anuntat ca expulzeaza agenti rusi de informatii care lucreaza ca diplomati.

- Aflat deja in al doilea an de activitate, proiectul are ca principal obiectiv promovarea si incurajarea informatiilor despre antreprenoriatul social, precum si stimularea initiativelor in acest sens. Parteneriatul cuprinde institutii din 7 tari europene (Marea Britanie, Irlanda, Italia, Spania, Lituania,…

- Progresele inregistrate pe dimensiunea de cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeana au fost analizate in seara zilei de ieri, in cadrul ședinței Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeana (CGIE), prezidata de premierul Pavel Filip.

- Sony World Photography, organizata de World Photography Organisation, este una dintre cele mai populare competitii de fotografie din lume. Anul aceasta a marcat cea de-a unsprezecea editie la care s-au inscris 320.000 de persoane din 200 de tari. Premiul Romania National Award a fost castigat,…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu echipa de experti ai Fondului Monetar International (FMI), condusa de dl Ben Kelmanson, care se afla in vizita de lucru in Republica Moldova, in perioada 15-27 martie 2018.

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a comentat situatia din jurul scandalului diplomatic dintre Londra si Moscova, izbucnit in urma otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii. Seful Legislativului a declarat ca Republica Moldova este…

- Republica Moldova și Banca Mondiala (BM) intenționeaza sa extinda parteneriatul bilateral. Acest fapt a fost discutat in cadrul intrevederii dintre prim-ministrul Pavel Filip cu directorul de țara pentru Belarus, Moldova și Ucraina al Bancii Mondiale, Satu Kahkonen, care se afla intr-o vizita de documentare…

- In doar 24 de ore, peste 600 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe drumurile din tara au fost depistati de catre agentii de patrulare din Republica Moldova. Mai mult decat atat, chiar pe strazile Chisinaului, doi soferi au fost surprinsi de radar cu viteza de 125 km/h si 110 km/h.

- Acest barbat in varsta de 66 de ani a fost gasit inconstient, alaturi de o femeie in varsta de aproximativ 30 de ani, duminica, pe o banca, intr-un centru comercial din Salisbury, la aproximativ 140 de kilometri sud-vest de Londra.

- [caption id="attachment_29712" align="alignleft" width="361"] Consiliul Raional NisporeniImagine: www.nisporeni.md[/caption] Consiliul raional Nisporeni a ramas fara niciun comunist. Pe 22 februarie, cei doi consilieri din partea Partidului Comuniștilor, Vasile Talpa și Mihai Ciorici, au anunțat oficial…

- Municipiul Bucuresti si Chisinau vor depasi perioada podurilor de flori si vor trece la alte proiecte menite sa consolideze cooperarea intre cele doua capitale, a declarat primarul general al Bucurestiului Gabriela Firea dupa intalnirea cu primarul interimar al Chisinaului,

- Londra nu este pregatita pentru a adopta noile tehnologii din domeniul transporturilor, precum vehicule autonome care nu au nevoie de sofer, sau pentru a utiliza drone in livrarile din segmentul de retail, transmit autoritatile locale, potrivit Bloomberg. In timp ce guvernul Marii Britanii…

- Comisia Europeana a lansat un apel privind exprimarea interesului pentru participarea intr-o actiune-pilot avand ca obiectiv furnizarea de asistenta autoritatilor de management din statele membre, in scopul imbunatatirii modului in care fondurile europene sunt gestionate si investite. „Politica de coeziune…

- Spicherul Andrian Candu a criticat declarațiile liderului PAS, Maiei Sandu, cu privire la cooperarea cu FMI, comunica Noi.md. Reacția a fost provocata dupa ce directorul executiv al FMI pentru Republica Moldova, Anthony De Lannoy, a acuzat-o pe Sandu ca „a denaturat” mesajele organizației internaționale.…

- Directorul executiv al FMI pentru Republica Moldova, Anthony De Lannoy, neaga afirmațiile facute recent de liderul PAS, Maia Sandu, comunica Noi.md. Astfel, Sandu a declarat ca FMI ar fi inaintat Chișinaului o noua condiție legata de sporirea luptei cu corupția, in schimbul programului de finanțare,…

- Politicile de demonizare au fost propice incalcarilor drepturilor omului in 2017, sustine asociatia Amnesty International (AI) in raportul sau anual, publicat joi si care denunta politicile europene cu privire la migranti si primirea de refugiati, transmite AFP. ''Pe intreaga durata a anului…

- Sambata, Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun Romania – Republica Moldova a organizat un seminar in localitatea basarabeana Leova, iar miercuri, o acțiune similara va avea loc la hotelul Racova, din Vaslui. Sunt așteptați reprezentanți ai ONG-urilor, primariilor și altor autoritați…

- Sandy C din Chișinau și Aaron Sibley din Londra sint doi interpreți finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2018, care vor sa reprezinte Republica Moldova la Lisabona cu piesa Once Upon a Time. De curind, aceștia au filmat un videoclip pentru cintecul lor. Piesa a fost compusa pentru a fi interpretata…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut astazi, 6 februarie 2018, convorbiri cu ministrul afacerilor externe și integrarii europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, care efectueaza o vizita la București, la invitația șefului diplomației romane.Cu acest prilej, cei doi…

- VACANȚA Cu un buget limitat puteți vizita cele mai cunoscute locuri din Europa. In ofertele agențiilor de turism din Romania gasiți, la mai puțin de 300 de euro, city break-uri la Berlin, Londra, Amsterdam, Praga sau Paris

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson, acuza Federatia Rusa ca incearca sa provoace daune economiei din Regatul Unit prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti". "De ce continua sa fotografieze si sa monitorizeze centrale electrice,…

- Organizatiile neguvernamentale de media isi exprima ingrijorarea fata de interdictiile de intrare in Republica Moldova pentru doi jurnalisti straini, pe care Politia de Frontiera le-a aplicat recent. Astfel de limitari de circulatie contravin normelor democratice si afecteaza negativ fluxul liber de…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Lamborghini Huracan, acoperit cu cristale Swarovski, a starnit atenția pasionaților de mașini din lumea intreaga prin apariția excentrica. Autoturismul costa peste 200.000 de euro și e condus de o tanara din Republica Moldova care locuiește in Londra. Model și fashion designer, Daria Radionova deține…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost arestat la Londra, fiind suspectat de ucidere Iulianei Tudos, o tanara de 22 de ani din Republica Moldova, disparuta in Ajunul Craciunului si gasita moarta dupa trei zile intr-un parc, informeaza presa engleza.

