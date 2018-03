Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Rovinari, Robert Filip, anunta amenzi usturatoare pentru localnicii care nu isi sterilizeaza cainii si ii lasa liberi pe strazi. „O sa facem o actiune de amploare, sa ii amendam pe cei care au cainii n...

- Primarul din Rovinari, Robert Filip, a anuntat ca in cateva zile incep angajarile la firma de paza a primariei. „Am facut o societate de paza, singura din judet, care o sa angajeze 20 de oameni care vor face patrula zi si noap...

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata sambata in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger, a declarat un responsabil local duminica, citat de AFP.Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat telefonic…

- Primarul din Rovinari, Robert Filip, solicita organelor de ancheta sa verifice modul in care PNL a finantat campania electorala din 2016. Asta dupa ce un fost consilier local, Andrei Barbulescu, a spus ca el a fost nevoit sa contribuie cu cinci...

- Primarul Iasiului Mihai Chirica sustine ca nu va renunta la principiile social-democratiei europene moderne si la lupta impotriva coruptiei, precizand ca stanga comunista a lui Liviu Dragnea descurajeaza munca si incurajeaza hotia. Edilul iesean, exclus recent din PSD, se adreseaza luni, intr-o postare…

- Vicepreședintele PNL Gorj, Gheorghe Pecingina reacționeaza dupa scandalul din sedința Consiliului Local de miercuri, de la Rovinari, in care consilierii liberali au fost injurați și huiduiți de un grup de cetațeni care au participat la ședința. Pecingina a sarit in apararea consilierilor liberali și…

- Pana sa inceapa sa construiasca metroul, primarul din Timisoara s-a gandit ca n-ar fi rau sa-si exprime sentimentele prin muzica! Nicolae Robu a pus pe note niste versurile care ii apartin lui Alexandru Vlahuta.

- Cei care vin la serviciu ca sa doarma vor fi trimisi acasa! Este avertismentul primarului din Rovinari, Robert Filip, care anunta ca va face o evaluare stricta a angajatilor pe care ii are in subordine si sunt sanse sa plece multi dintre...

- Fl. Tanasescu Este destul de probabil ca unii infractori, la auzul vestii ca 50 de studenti de la Academia de Politie sunt blocati intr-un mijloc de transport pe cablu, la Cota 1.000, sa-si frece mainile de bucurie. Iar unii, mai culti, sa-si aduca aminte si, implicit, sa parafrazeze celebrul dialog…

- Intrebat daca urmeaza o discutie cu Patriarhul Daniel despre impozitarea Bisericii, Teodorovici a raspuns afirmativ. „De ce sa nu avem? Putem discuta orice fel de subiecte. Va fi o discutie informala. Putem avea aceasta discutie chiar si la Biserica, la slujba de duminica”, a sustinut ministrul Finantelor,…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, joi dupa-amiaza, peA DN2 Afumati - Urziceni, la iesirea din localitatea Sindrilita. Patru oameni au fost raniti, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD, anunta ISU Bucuresti-Ilfov. Accidentul, in care au fost implicateA un microbuz si doua autoturisme,…

- O echipa internationala de cercetatori a putut vedea cum o mica bacterie metalofaga numita ”Cupriavidus metalliduran” poate ingera compusi toxici metalici fara sa moara, producand ca efect secundar aur.

- Reprezentanții ALDE Gorj se pregatesc de alegeri! Astfel, 10 organizații locale care au in prezent conduceri interimare, vor trece in acest an printr-o reorganizare și vor avea structuri noi. Ninel Muja, vicepreședintele ALDE Gorj susține ca masura a fost impusa saptamana trecuta de conducerea centrala…

- Anamaria Prodan Reghecampf a postat pe contul ei de facebook o urare referitoare la Gica Hagi, insa in mesaj l-a inclus și pe Gigi Becali pe care l-a laudat. "Stateam și ma uitam cum ne batem joc de oameni carora chiar le pasa de fotbalul romanesc. Gica Hagi și Gigi Becali. Il face zob pe Becali. ...

- Aproximativ o jumatate de milion de oameni s-au reunit sambata in intreaga Rusie pentru a da dovada de unitate si a-si manifesta patriotismul cu ocazia aniversarii a 75 de ani de la infrangerea fortelor naziste in Batalia de la Stalingrad, scriu dpa si Xinhua. Mitingurile "Rusia in inima…

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters. Incidentul a avut loc in orașul Macerata, aflat in centrul Italiei, la aproximativ…

- Acuzatii fara precedent aduse de primarul din Rovinari, Robert Filip, la adresa consilierilor locali ai PNL. Acestia din urma s-au abtinut in sedinta din 30 ianuarie la absolut toate proiectele de pe ordinea de zi, consecintele asupra orasului...

- Pe cine susține Hagi la șefia FRF. Managerul tehnic al Viitorului a creionat portretul conducatorului ideal și a dezvaluit ce așteptari are de la viitorul președinte al Federației Romane de Fotbal. Alegerile sunt pe 18 aprilie. „Vreti sa va spuna cine este presedintele meu? Cel care isi propune sa faca…

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press. Autoritatile au precizat ca elicopterul de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din…

- Este imoral sa te bucuri de necazul altuia, cu atat mai mult de un mare necaz al unei comunitati. Am vazut oameni bucurosi in prima zi in care s-a deschis partia de schi din dealul Cocos. Nu stiu cati s-au bucurat in cea de-a doua zi, dar, in cea de-a treia, am vazut oameni tristi care nu s-au mai putut…

- Cel puțin 12 oameni au murit, marți dimineața, in urma unui atentat cu mașina capcana in Yemen.Atentatul cu bomba a avut loc in zona de sud-estul Yemenului, la un punct de control deținut de forțele locale susținute de Emiratele Arabe Unite, anunța Reuters pe site-ul propriu.

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.

- Cu puțin timp in urma s-a terminat ședința de alegere a noului președinte al organizației municipale PNL Deva, scrutinul fiind caștigat de catre Florin Oancea. Imediat dupa anunțarea oficiala a rezultatului, Florin Oancea obținand 85 de voturi, contracandidatul sau, Mirel Oltean, opt, iar…

- Fabrica de volane de lux de la Rovinari isi va incepe activitatea in cel mult o luna, anunta primarul Robert Filip. Investitorul a recrutat deja personalul necesar pentru punerea in functiune a fabricii, insa va mai face...

- Aproape o mie de persoane s-au adunat miercuri seara, in Piața Victoriei din Capitala, in semn de protest fața de modificarea legilor justiției. Pregatiți cu tobe, vuvuzele și pancarte, manifestanții au scandat sloganuri și s-au prins intr-o hora simbolica de Ziua Micii Uniri.

- Procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de purtare abuziva, constand in aceea ca unul dintre ja...

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, spune ca boschetarii care beneficiaza zilnic de mancare și adapost la Centrul de Triere de pe strada Haltei nu fac altceva decat sa paraziteze pe banii municipalitații

- Robert Negoița, despre protestul de sambata: „Cați au protestat acum doua seri? 100.000? Ok! 20 de milioane nu au fost de acord”, a comentat, luni, la sediul PSD, primarul Sectorului 3, el precizand ca cei care au ieșit in strada trebuie sa se autorizeze, daca iși doresc o țara normala. ”Cați au protestat…

- To the thousands of you that joined the #WomensMarch today: we need your help reaching the goal of getting 1 million people to register to vote in 2018.Text P2P to RTVOTE (788-683) right now!Don't just do it for the gram\uD83D\uDDE3 \uD83D\uDDE3#WomensMarch2018#PowerToThePolls#RockTheVote…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Senatorul Scarlat Iriza anunța plecari masive din ALDE Gorj, in cazul in care Dian Popescu nu va fi indepartat de la conducerea organizației. Numarul membrilor de partid la Gorj este și așa destul de mic, susține senatorul din cauza ca nu au mai fost organizate alegeri, iar șefia ALDE este asigurata…

- ”Oameni cu suflet bogat” vor pasi vineri seara, incepand cu ora 18.00, in studioul Arges TV, pentru a va prezenta melodii populare, de aceasta data, din doua zone etnofolclorice diferite: Andreea GOȘOIU si Alin PAVELESCU. Tanara interpreta de muzica populara, Andreea GOȘOIU, nascuta…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan. "Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- Pe 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova a organizat festivitatea de premiere a laureaților ediției 2018 a Galei Premiilor anuale in domeniul culturii, noteaza NOI.md. La eveniment au participat premianții ediției curente…

- Proprietara celor doi caini care au sarit gardul unei curti din zona Splai Bahlui si au muscat trei persoane a fost dusa la audieri la Sectia 2 Politie, cel mai probabil pe numele acesteia urmand a fi intocmit un dosar penal. Doi caini de lupta au evadat dintr-o curte la Iași si au atacat trei…

- Trei dintre victime sunt din orasul Arapuey, localizat in vestul tarii. Primarul a anuntat ca aceste persoane au fost impuscate mortal dupa ce au incercat sa fure alimente din magazine. Printre persoanele decedate se afla si un adolescent de 17 ani. Mai multi localnici au fost raniti, dupa ce politistii…

- Sapte persoane din Bistrita au fost implicate intr-un accident rutier petrecut joi, 11 ianuarie, pe DN17, aproape de orasul Gherla. Un barbat care locuieste in apropierea locului unde s-a produs accidentul a ajutat trei barbati sa iasa din masina avariata, dupa care le-a cerut bani.

- Primarul din la Pedrera, Spania care a facut atacul la adresa romanilor din localitate este nemulțumit de modul in care cetațenii romani s-au comportat dupa ce ar fi produs un accident rutier. Edilul Antonio Nogales a afirmat ca i-ar „placea sa vad niste oameni impuscati”.

- Pedrera, o localitate din Andalucia cu 5.000 de locuitori, sta pe un butoi cu pulbere. In urma unui altercații in trafic, mai mulți romani au agresat doi localnici. Spaniolii s-au strans in fața primariei, pentru a protesta, trei zile la rand. La un moment dat, starostele urbei, Antonio Nogales, vorbind…

- Ministerul Sanatatii invita reprezentantii asociatilor de pacienti , joi, 11 ianuarie, pentru a purta discutii referitoare la forma actuala a proiectului pentru legea transplantului, urmand sa ajunga pe masa parlamentarilor pentru dezbatere publica si adoptare.

- Un primar PSD a inițiat un proiect de hotarare prin care consilierii social-democrați susținuți de cei ai ALDE au votat majorarea taxelor și impozitelor locale, in vreme ce consilierii PNL s-au opus acestor creșteri de biruri locale pe spatele vrancenilor. S-a intamplat in comuna Milcovul, acolo unde…

- Milostenia se rasplateste in aceasta lume, iar in cealalta ni se da inapoi insutita. Sa ne ingrijim mereu de saraci si sa-i ajutam, caci ei mijlocesc pentru noi la Dumnezeu. Milostenia are mare putere. Suntem datori sa facem mai intai milostenie sufleteasca, sa aratam iubire catre ...

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic, a declarat, la RFI, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, membru PSD. El a apreciat ca in PSD exista oameni competenti si cu vizibilitate, care ar putea sa…

- Mii de oameni au petrecut noaptea de sambata spre duminica blocati in masini pe o autostrada din Spania, dupa ce o ninsoare abundenta a facut imposibila deplasarea in regiunea Castilla y Leon.

- Iarna neobișnuit de grea afecteaza mai multe regiuni ale lumii. Un așa-numit ciclon-bomba este prezent in Statele Unite. 17 oameni au murit. Pe unele aeroporturi americane este haos. Și centrul și estul Chinei se confrunta cu ninsori fara precedent.

- Primarul din Rovinari, Robert Filip, aflat la primul mandat, a prezentat bilantul realizarilor de pana acum. Pe langa lucrarile de interes public, Filip a mentionat demersurile facute pentru realizarea unui Parc Industrial la Rovinari, re...

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a deschis, luni dimineața, o ancheta epidemiologica și a efectuat o acțiune de control la o sala de evenimente din Alba Iulia dupa ce un numar de 19 persoane care au sarbatorit aici Revelionul s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean…

- In perioada 25 - 31 decembrie 2017, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 343 146 de traversari, dintre care un numar de 192 007 treceri pe sensul de intrare in Republica Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 75 623 traversari, fiind semnalat un numar…

- De la Josef Mengele, medicul supranumit „Ingerul mortii”, capitanul SS care a facut experimente odiose pe evrei la Auschwitz, pana la Harold Shipman, supranumit „Doctorul Moarte“, care si-a ucis 218 pacienti, de-a lungul istoriei s-au inregistrat zeci de medici criminali in serie.

- Dependenta de fumat este de fapt o dependenta de nicotina, un alcaloid gasit in planta de tutun. Atunci cand frunzele sunt uscate si arse, nicotina este eliberata in organism, unde este absorbita, ca orice alta substanta. Corpul incepe sa formeze o dependenta foarte rapida la nicotina, facandu-te sa…