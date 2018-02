Stiri pe aceeasi tema

- ATP a publicat astazi calendarul oficial pentru sezonul din 2019, din program lipsind din nou turneul de la București, mutat la Budapesta incepand cu 2017. Ion Țiriac a vandut turneul in 2016 pentru ca ISU a refuzat la acel moment sa acorde aviz favorabil utilizarii arenei centrale din cadrul complexului…

- Amanta lui Kamara a facut primele declarații despre relația lor. Fata in varsta de 24 de ani a venit pentru prima oara intr-un platou de televiziune, unde a dezvaluit cum s-a cunoscut cu artistul, care este casatorit și are un baiețel. Madalina, tanara alaturi de care a fost vazut Kamara in ultima perioada…

- Astazi se implinește un an de la trecerea in neființa a cunoscutului actor, regizor și om de stat Ion Ungureanu. El a murit intr-un spital din București la virsta de 81 de ani.​ S-a nascut la 2 august 1935 in comuna Opaci, raionul Causeni. Republica Moldova. A absolvit scoala teatrala „B. Sciukin” din…

- Ionut Rudi Stanescu si-a reconfirmat candidatura la functia de vicepresedinte al Federatiei Romane de Handbal, la alegerile din 14 februarie care vor avea loc la Bucuresti. Fostul mare portar al nationalei masculine, in prezent presedinte al HC Dobrogea Sud Constanta, si-a expus cateva ganduri in…

- Firmele timisene sunt asteptate sa se inscrie la o misiune de afaceri in Grecia. Cu sprijinul Ambasadei Greciei la București, Biroul Economic și Comercial al acesteia organizeaza, in perioada 26-28 aprilie, la Salonic, o vizita la Expoziția Internaționala de Fructe și Legume Proaspete Freskon.

- VTEX, furnizor global al platformei eCommmerce in cloud cu acelasi nume, cu clienti precum Sony, Coca-Cola, Danone, Whirlpool sau Walmart si-a anuntat recent intentia de a deschide un birou la Bucuresti ca prim centru regional pentru extinderea in Europa Centrala si de Est. Biroul va fi operational…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- Ultimul sezon a restabilit ordinea in clasament, iar caștigul lui chef Sorin Bontea ii face pe ceilalți doi chefi, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, sa iși modifice strategia in prima etapa de cautari a unor ucenici talentați. Pe site-ul casting.a1.ro/chefilacutite/ toți cei care care vor…

- Reactia jandarmului ce a fost surprins, in imagini de la manifestatiile din Bucuresti, lovind cu pumnul protestatari, „a fost cu siguranta determinata de modul de manifestare al persoanelor aflate...

- Sambata, 20 ianuarie, este programat in Piața Victorie un miting de amploare la care sunt asteptati cel putin 15 mii de oameni din toata tara in București. Mai multe grupuri de manifestanți au ajuns deja in Capitala.

- * Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat ca nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Potrivit sursei citate, toate porturile constantene au fost deschise. * Cursurile sunt suspendate vineri…

- Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Ionel Arsene, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei PSD Neamt, a primit de la o persoana (martor in cauza) suma de 100.000 euro pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale…

- Copil de 15 ani, mort din cauza GRIPEI. Este al doilea caz in decurs de o saptamana Potrivit datelor furnizate, joi, de Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal,…

- Peste 750 de elevi ai unei școli din județul Vaslui au reluat, luni, cursurile in frig, dupa ce unul dintre cazanele centralei pe lemne a unitații de invațamant s-a stricat din cauza vechimii. Deși problema este inca din decembrie anul trecut, aceasta nu a fost rezolvata pe motiv ca firma la care s-a…

- Salvatorii montani din Prahova au inceput a treia zi de cautari in Masivul Bucegi, in speranța ca il vor gasi pe turistul disparut in pe munte. In ajutorul salvamontiștilor, participa caini special antrenați pentru a cautarea persoanelor surprinse de avalanșe. Doi dintre caini, Dara și Helios, sunt…

- De ce nu s-a prezentat inca Penedo la reunirea lui Dinamo. Portarul panamez pretinde ca s-a intoxicat cu fructe de mare. Oricum, nu mai vrea la ”caini”. Jaime Penedo nu s-a prezentat la reunirea lotului dinamovist, iar sefii din Stefan cel Mare se pregatesc deja sa-l amendeze drastic. Portarul spune…

- Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, Ilan Laufer, așteapta saptamana viitoare un anunț oficial al London Stock Exchange Group in privința deciziei de a-și muta sediul din Londra in București, pe fondul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Incepand cu luna ianuarie 2018, Agenția de dezvoltare regionala Sud Muntenia, in calitate de partener și Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”- București, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”. Proiectul…

- Aeroclubul Romaniei face inscrieri pentru cursurile teoretice si practice in vederea obtinerii licentelor de parasutist, pilot planor, pilot avion si pilot aeronave ultrausoare motorizate. Cei interesați pot sa se inscrie pana pe 2 februarie 2018. Cursurile teoretice se vor desfasura in…

- Dupa mai multe runde de negocieri, Viitorul și Fiorentina au ajuns la un acord pentru transferul lui Ianis Hagi, așa cum a anunțat clubul lui Gica Hagi pe site-ul oficial. Plecat in vara lui 2016 la Fiorentina, pentru 2 milioane de euro, Ianis, 19 ani, revine la Viitorul pentru aceeași suma cu care…

- Ioan Musat s a nascut pe 20 25 septembrie 1903, in comuna Zilisteanca, judetul Buzau. A absolvit Scoala Normala din Buzau 1925 si un curs pedagogic la Bucuresti. In 1930, devine invatator la Scoala Primara din Cernavoda. A urmat cursuri de vara ale Marinei, cursurile de comandant cercetasi si strajeri…

- Ioan D. Chirescu se naste la 5 18 ianuarie 1889, la Cernavoda, in familia preotului si invatatorului Dimitrie Chirescu, carturarul care a luptat pentru raspandirea slovei romanesti in sanul populatiei dobrogene, ajungand inspector al scolilor de pe malul drept al Dunarii.Scoala primara o urmeaza la…

- Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a dezvaluit in aceasta seara ca "feroviarii" s-au ințeles cu George Țucudean (26 de ani), atacantul celor de la Viitorul. "Ne-am ințeles cu Țucudean de dinainte de Craciun. Luni semneaza contractul original. E jucatorul nostru, de luni urmeaza sa se alature…

- Gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, a demarat oficial campania de recrutari pentru noul sau centru din Bucuresti, primele 20 de pozitii disponibile fiind pentru posturi precum cele de ingineri software sau traducatori, conform datelor disponibile pe portalul de recrutare…

- Inscrierile pentru cursurile teoretice si practice in vederea obtinerii licentelor de parasutist, pilot planor, pilot avion si pilot aeronave ultrausoare motorizate pe care le organizeaza Aeroclubul Romaniei se fac in perioada 8 ianuarie – 2 februarie 2018. Cursurile teoretice se vor desfasura in perioada…

- Un nou incident a avut loc, ieri, la metroul din București, dupa ce un tanar a lesinat intr-un vagon. Potrivit martorilor, oamenii ar fi apasat de mai multe ori pe butonul de SOS ca metroul sa nu porneasca, insa conductorul si-a continuat calatoria.

- Sunt șase ani de cand Evenimentul Zilei și Asociația Jurnaliștilor Civici (AJC) invața lecții de viața prețioase de la micuții din Centrul de nevazatori Neghinita din Bucuresti. Minunile de Craciun exista, iar una dintre ele este vizita devenita tradiție in lumea celor care nu vad lumina, dar o poarta…

- ACADEMY+PLUS, scoala gratuita de programare, isi deschide oficial activitatea la Bucuresti. Inaugurarea are loc in parteneriat cu mediul privat si vizeaza formarea, in urmatoarele 6 – 9 luni, a 140 de specialisti IT, in cadrul unui proces educational bazat pe practica si lucru in echipa.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns, miercuri seara, la Palatul Regal din Bucuresti. Cortegiul funerar a fost intampinat de sute de oameni, cu aplauze. S-a scandat "Monarhia salveaza Romania". Cei prezenti au adus portrete ale Regelui Mihai, flori si steaguri cu insemnele regale…

- Asociatia pentru Psihologia Sportului a incheiat, in weekend, la Bucuresti, un serial de conferinte organizate in tara, intitulate "Curs de Initiere in Psihologia Sportului". A fost, asa cum afirma Ioan Popoviciu - membru fondator, o reintoarcere in capitala, pentru ca totul a inceput in toamna lui…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania C.O.T.A.R. anunta amanarea protestelor anuntate in Bucuresti si in principalele orase, pentru miercuri, 13 decembrie."In urma intalnirii pe care am avut o cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe, am luat aceasta decizie, deoarece…

- Ada Condeescu, pentru ca despre ea este vorba, este insarcinata, scrie spynews.ro. Actrita traieste una dintre cele mai frumoase perioade din viata ei, iar anul viitor urmeaza sa aduca pe lume primul copil al cuplului. Citeste si Ada Condeescu, selectata la "Shooting Stars" Berlin Actrita…

- Fiica cea mica a lui Traian Basescu pare sa fi trecut peste divortul de Bogdan Ionescu, consolandu-se in bratele unui barbat mai tanar cu 12 ani. De trei luni incoace, Elena Basescu radiaza. Si asta datorita noii povesti de dragoste pe care o traieste impreuna cu Catalin Tomata, un tanar din Bucuresti.…

- Un polițist din Niculițel, județul Tulcea, a ajuns in atenția șefilor de la București dupa ce pe facebook a aparut un film in care omul in uniforma a incatușat un barbat, incearca sa il bage in mașina dar acesta leșina, provocand indignarea martorilor. Cand polițistul este lovit de un martor, acesta…

- 1866. Este anul in care Romania a avut pentru prima data o Constitutie. Momentul adoptarii este mult indepartat celui in care alte stat vest-europene au avut o lege fundamentala. Primul dintre acestea a fost Belgia, care in 1831 functiona in baza unui astfel de act. Evident, 35 de ani mai tarziu…

- "Doamna Firea a procedat corect. Nici un primar din lumea asta nu vrea sa provoace violenta in orașul sau sau sa permita acest lucru. Inacțiunea statului, slabiciunea fara margini a statului, supradimensionat pe o parte, pe partea instituțiilor de forța, unele dintre ele care au ales sa faca politica…

- Primarul Nicolae Robu pare sa fi renunțat la ideea construirii, cu bani de la bugetul central, a unei sali polivalente de 16.000 de locuri in zona stadionului „Dan Paltinișanu”. Edilul a trimis la București o propunere de amplasament alternativ in Calea Torontalului. CNI tace insa strategic.

- Emil Stavrev s-a aflat la București impreuna cu o delegație de la Washington a Fondului, pentru a prezenta, la Banca Naționala a Romaniei, un raport regional privind starea economiei și reforma in sistemul judiciar. Articolul integral pe PROFIT.RO

- In primele 6 luni ale anului 2017 au obtinut permisul de conducere 123.000 de persoane. Asta inseamna 52,44%. Dupa ce au fost introduse camerele de luat vederi, procentul a scazut la 44,70 la suta. Vorbim in acest caz despre 70.000 de persoane. Vrei sa iei permisul? Afla aici lucruri pe care…

- Oficial, in București nu se va organiza, in perioada urmatoare, vreun miting de susținere a lui Liviu Dragnea sau a programului de guvernare, este una dintre deciziile luate de conducerea extinsa a PSD in cadrul ședinței de la Baile...

- Ambasada SUA la Bucuresti a anuntat ca secretarul de stat american Rex Tillerson se afla la Bucuresti, acesta innoptand in Romania pe drumul de intoarcere din Myanmar catre Washington. ”Secretarul Tillerson va innopta la Bucuresti la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o in Asia.…

- Lions Club ”Negru Voda” Campulung in parteneriat cu Asociatia Sprijin pentru Diabet – Bucuresti, Clinica ”Nanu Muscel” si Spitalul Municipal din Campulung se raliaza la cea mai mare campanie mondiala de informare asupra diabetului care are loc in fiecare an in ziua de 14 noiembrie. Marti,…

- Lazea, BNR: Romania risca sa nu mai indeplineasca criteriile de aderare la zona Euro Economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei, Valentin Lazea, a declarat, luni, ca anumite criterii de aderare a Romaniei la zona Euro, precum deficitul bugetar, inflatia si dobanzile, risca sa nu mai poata…

- ​In Estonia toate scolile aveau internet inca de acum 18 ani si acel program i-a inspirat pe multi sa creeze companii, dupa ce au luat contactul cu calculatorul, a spus intr-un interviu pentru HotNews, Toomas Ilves, fost presedinte al Estoniei intre 2006 si 2016. In interviu puteti citi despre influenta…

- Viitorul inteligent implica mult mai mult decat noi tehnologii, gadget-uri sau chiar “Orase inteligente”. Smart future inseamna o legatura stransa intre mediul public si privat, cu scopuri clar definite: o viata mai usoara, mai eficienta, mai previzibila si mai sigura. De aceea conferinta…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR) va lansa oficial programul "Samurai 2020" in cadrul unui eveniment care va avea loc luni, 13 noiembrie, de la ora 12,00, la Sala Amfiteatru din incinta Casei Olimpice din București, informeaza un comunicat remis joi AGERPRES. La eveniment…