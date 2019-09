Filiala Thomas Cook din Germania intră oficial în faliment ​Cea mai veche agenție de turism din lume primește o noua lovitura. Filiala din Germania a gigantului Thomas Cook intra în insolvența într-o încercare disperata de a salva brandurile naționale dupa intrarea în colaps a companiei, potrivit BBC.

Aproape o suta de mii de turiști calatoresc cu compania germana afiliata Thomas Cook și nu este clar ce vor însemna aceste proceduri de insolvența pentru ei. Guvernul german a garantat deja 380 de milioane de euro pentru compania aeriana Condor, unde Thomas Cook deține 49% din acțiuni. Compania spune ca ajutorul pe care îl… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

