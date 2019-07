Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul total, declanșat de Rusia impotriva fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, este unul fara precedent, scrie timpul.md.Colosul din rasarit a mobilizat TOATE RESURSELE de care dispune, pentru a debarca, atenție! o singura persoana.

- Animalul a fost reperat initial duminica seara in zona industriala Talnakh, situata la nord-est de Norilsk, cautand de mancare in pubele. Imaginile cu animalul vizibil epuizat au facut ocolul retelelor de socializare din Rusia. Este vorba despre o femela de circa un an, care cantareste…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat ca relatiile dintre Moscova si Washington se înrautatesc în continuare, notând într-un interviu difuzat joi ca actuala administratie americana a impus zeci de sanctiuni Rusiei, relateaza

- CHIȘINAU, 6 iun – Sputnik. Urmarirea și arestarea fondatorului site-ului WikiLeaks, Julian Assange, încalca drepturile și libertațile acestei persoane, fiind cel mai elocvent exemplu al politicii standardelor duble, Rusia continua sa atraga atenția partenerilor occidentali fața de aceasta…

- In vizita la Bruxelles, in prima sa deplasare oficiala in strainatate, Zelenski a acuzat Moscova ca incearca sa accentueze tensiunile intr-un razboi soldat cu peste 13.000 de morti de la debutul sau in 2014 si a carui reglementare politica se afla intr-un punct mort. Potrivit armatei ucrainene, in…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul Spaniei la Moscova pentru a-i cere explicatii cu privire la declaratii ale sefului diplomatiei spaniole Josep Borrell, care a catalogat saptamana trecuta Rusia drept un ”inamic vechi”, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Grecia…

- Reprezentanti ai talibanilor si responsabili politici afgani au fost invitati sa participe la un eveniment de doua zile la Moscova, au anuntat luni surse concordante, in timp ce Rusia incearca sa se implice in negocierile de pace in Afganistan, potrivit agerpres.ro.Ceremonia, marcand 100 de…

- Rusia a facut joi elogiul Consiliului Europei, ceea ce semnifica o schimbare de ton ce sugereaza ca Moscova intentioneaza sa ramana in aceasta instanta care ofera acces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) si de unde ea a fost amenintata cu excluderea, relateaza AFP. Seful diplomatiei ruse…