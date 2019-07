Stiri pe aceeasi tema

- Ex-președintele PLDM, Vlad Filat, a declarat ca a avut doar o singura vizita cu fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, de cand a fost incatușat. Intrevederea dintre cei doi a avut loc la data de 19 decembrie 2015 la sediul Centrului Național Anticorupție (CNA).

- TV8 difuzeaza astazi partea a doua din interviul realizat cu Vlad Filat din Penitenciarul nr.13. Fostul prim-ministru va povesti despre vizita ex-președintelui PDM Vlad Plahotniuc la penitenciar și vorbește in premiera despre mai multe targuri politice inainte de a fi arestat.

- Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, ex-presedintele Partidului Liberal Democrat (PLDM), sustine intr-un interviu acordat din inchisoare unui post de televiziune local ca functia de procuror general a fost 'cumparata' cu 2 milioane de euro de catre controversatul oligarh Vlad…

- Sigley este un utilizator al retelelor sociale si un colaborator al mai multor organizatii media internationale, printre care si NK News, un site de stiri american care are sediul in Coreea de Sud si se concentreaza pe stiri despre Coreea de Nord. "Investigatiile au demonstrat ca la instigarea…

- Vicepresedintele PDM Andrian Candu da asigurari ca Vlad Plahotniuc nu a plecat definitiv din Republica Moldova, dar ar urma sa revina atunci cand viata sa si a familiei sale va fi in siguranta. Potrivit lui, liderul PDM a fost nevoit sa plece din tara pe motiv ca viata sa era pusa in pericol de catre…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, a revenit duminica, 16 iunie, in Moldova, dupa ce timp de trei ani s-a aflat la Moscova, fiind dat in urmarire nationala in cadrul unui dosar penal. Imediat ce a ajuns la frontiera, la punctul vamal Sculeni, unde a fost intampinat de sute de simpatizanti,…

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, a anuntat ca revine duminica, 16 iunie, la Chisinau, dupa ce timp de trei ani s-a aflat la Moscova, fiind dat in urmarire nationala in Republica Moldova in cadrul unui dosar penal. Imediat ce a ajuns la frontiera, la punctul vamal Sculeni, politicianul a fost…

- Membrii Comunitații Occupy Guguța au mers astazi, 13 iunie, la sediul PD, unde s-au așezat in fața cladirii și au mancat pizza. Danșii spun ca astfel „ii ridiculizam pe Pavel Filip și Vlad Plahotniuc”. Asta dupa ce, zilele trecute, pe rețelele de socializare, a aparut un selfie, unde cei doi democrați…