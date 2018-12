Filarmonica din Viena înfiinţează propria academie pentru pregătirea muzicienilor talentaţi Orchestra filarmonica din Viena a decis sa se ocupe pe cont propriu de pregatirea viitorilor sai membri si sa porneasca in cautare de muzicieni talentati, informeaza dpa. Orchestra renumita pe plan mondial intentioneaza sa infiinteze propria academie incepand cu data de 1 septembrie si sa inmatriculeze 12 muzicieni in primul an de studiu, a anuntat vineri Michael Bladerer, directorul filarmonicii. Programul de studii dureaza doi ani si include cursuri individuale saptamanale, muzica de camera si alte componente. Se pot inscrie muzicieni in devenire cu varste cuprinse intre 18 si 27 de ani.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

