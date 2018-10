Filadelfia Turism 2018: Cifra de afaceri a crescut cu 30% in primele 6 luni.

Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul de servicii si solutii software NTT DATA Romania (fosta EBS Romania), parte a concernului japonez NTT DATA, a realizat in primele opt luni ale acestui an o cifra de afaceri de 43 mil. euro, in crestere cu 27% fata de aceeasi perioada a anului calendaristic precedent. Pentru finalul anului…

- Informatia ca firma aradeana Tehnodomus a castigat un contract de 10 milioane de euro cu primaria condusa de Emil Boc pentru amenajarea unui cimitir nou pe o suprafata de 20 de hectare, in Cluj Napoca, a surprins. Stiind ca Tehnodomus este angrenata pe trei fronturi in Arad, cu lucrari majore: pasajul…

- Primarul comunei Florești, Horia Șulea, s-a facut de ras la un protest organizat de localnici in fața sediului Primariei. Șulea este cunoscut drept edilul celei mai mari comune din Romania, situata in apropierea orașului Cluj Napoca. Șulea le-a mulțumit protestatarilor ca il susțin, deși obiectul protestului…

- Grupul Floria, unul dintre cele mai importante grupuri de firme ce activeaza in domeniul floristic in Romania, cu operatiuni in online, retail, distributie angro si amenajari peisagere, a inregistrat o cifra de afaceri consolidata de 12 milioane lei in...

- Cele mai mari 30 de companii de IT din Romania (firme de soft de produs sau in regim outsourcing, furnizori de servicii de IT, integratori de solutii IT) au inregistrat in anul 2017 o cifra de afaceri cumulata de 8,3 mld. lei (1,8 mld. euro), in crestere cu 16% fata de anul precedent, arata o analiza…

- Producatorul de materiale de construcții Prebet a obținut in primul semestru o cifra de afaceri neta de 10,78 milioane lei, cu 6,73% mai mare decat cea de 10,10 milioane lei din perioada similara a anului trecut și și-a ameliorat profitabilitatea. Astfel, compania specializata in fabricarea produselor…

- Compania Hoteliera InterContinental Romania [CHIR], proprietarul hotelului InterContinental București, unul dintre cele mai recunoscute hoteluri din București, a inregistrat o cifra de afaceri de 59.78 milioane de lei in 2017. Acest rezultat reprezinta o creștere de 14% fața de 2016. Datele financiare…

- Romania a inceput sa importe forta de munca din tarile asiatice pentru turism, industrie, constructii si agricultura, arata un studiu publicat de compania de consultanta in resurse umane Smartree și preluat de Mediafax. „Primele initiative in sensul recrutarii de forta de munca din afara tarii au inceput…