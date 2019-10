Stiri pe aceeasi tema

Reprezentativa Scotiei a invins, luni, cu scorul de 34-0, selectionata Samoa, in grupa A de la Cupa Mondiala de rugby, potrivit news.ro. Scotia va evolua in urmatorul meci cu Rusia, la 9 octombrie,…

- Reprezentativa Georgiei a invins, duminica, selectionata Uruguayului, scor 33-7, in grupa D de la Cupa Mondiala de rugby, potrivit NEWS.ro.Tot duminica in grupa D se joaca meciul Australia - Tara Galilor.Din grupa D mai face parte si nationala statului Fiji.

Selecționata Uruguay a invins Fiji cu 30-27 (24-12) intr-un meci din Grupa D a Cupei Mondiale de Rugby, din care mai fac parte Georgia, Țara Galilor și Australia. Sud-americanii au obținut primul succes la Cupa Mondiala dupa o pauza de 16 ani, potrivit Mediafax.

- Reprezentativa Tarii Galilor a invins, luni, la Toyota, selectionata Georgiei, scor 43-14 (29-0), in grupa D la Cupa Mondiala de rugby din Japonia.Din grupa D a Cupei Mondiale mai fac parte Australia, Uruguay si Fiji. Marti, la CM se disputa meciul Rusia - Samoa.

- ​Nationala de rugby a Noii Zeelande, campioana mondiala en titre, a debutat cu dreptul la turneul final din Japonia, câstigând sâmbata, la Yokohama, primul meci din Grupa B, contra Africii de Sud, cu 23-13 (17-3), potrivit Agerpres.Desi au fost supusi în special în…

- Tokyo, 20 sep /Agerpres/ - Nationala de rugby a Japoniei a invins vineri, la Tokyo, reprezentativa Rusiei, cu scorul de 30-10 (12-7) in Grupa A, in meciul de deschidere de la Cupa Mondiala 2019. In fata a 48.745 spectatori care au umplut tribunele Tokyo Stadium, reprezentativa tarii gazda nu a dat nicio…

- Irlanda, liderul la zi al clasamentului mondial, Scotia, Japonia, echipa gazda, Rusia si Samoa fac parte din Grupa A a Cupei Mondiale de rugby 2019, care va avea loc in Japonia in perioada 20 septembrie - 2 noiembrie. Prezentarea echipelor din Grupa A IRLANDA Populatie:…

- Echipa de rugby a Australiei a invins Samoa cu scorul de 34-15 (22-3), sambata pe Western Stadium din Sydney, in ultimul meci de pregatire al celor doua echipe inainte de Mondialele de rugby din Japonia, relateaza Reuters. Australia condusa de antrenorul Michael Cheika a reusit o repetitie…