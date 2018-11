Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a pledat luni pentru finalizarea "cat mai repede posibil" a anchetei asupra uciderii, la inceputul lui octombrie, a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in timp ce procurorul general al Arabiei Saudite se afla la Istanbul pentru a se intalni cu omologul sau turc, informeaza AFP, informeaza…

- Corpul jurnalistului ucis Jamal Khashoggi a fost gasit intr-o fanta din resedinta consulului general al Arabiei Saudite din Istanbul, a declarat pentru Sputnik liderul Partidului Patriotic turc (VATAN), Dogu Perincek. “Surse de incredere de la serviciul de securitate de la Istanbul mi-au spus ca trupul…

- Corpul jurnalistului ucis Jamal Khashoggi a fost gasit intr-o fanta din reședința consulului general al Arabiei Saudite din Istanbul, a declarat pentru Sputnik liderul Partidului Patriotic turc (VATAN), Dogu Perincek."Surse de incredere de la serviciul de securitate de la Istanbul mi-au spus ...

- Corpul jurnalistului ucis Jamal Khashoggi a fost gasit intr-o fanta din resedinta consulului general al Arabiei Saudite din Istanbul, a declarat pentru Sputnik liderul Partidului Patriotic turc (VATAN), Dogu Perincek.

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ''nu este multumit'' de explicatiile autoritatilor de la Riad in legatura cu moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza AFP. "Nu sunt multumit de ceea ce am auzit", a declarat…

- Presa tuca a publicat luni noi informatii care-l implica pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, suprnumit ”MBS”, in uciderea la Istanbul a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, cu o zi inainte de dezvaluirile promise de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, potrivit News.ro.Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a declarat în timpul unei vizite în Arizona ca explicatia Riadului în cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit în interiorul consulatului saudit la Istanbul, este