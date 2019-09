Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai puțin de o saptamana cunoscutul dirijor al Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului” din Targu Jiu și iubita sa Alina au spus „Da” in fața ofițerului de stare civila. Pe contul personal de socializare Aurel Blondea a postat, ieri, mai multe imagini de la fericitul eveniment.…

- In ședința de azi a Consiliului local Satu Mare s-a votat (14 pro și 4 contra) – și dupa discuții uneori ironic-acide intre consilieri ai UDMR și cei ai PSD plus city-managerul Csaba Masculik – pentru ca satmarenii sa plateasca 66,1 milioane de euro (cu TVA-ul inclus) pentru operatorul de salubritate…

- O tanara imbracata in rochia de mireasa a ajuns ieri la Spitalul Județean din Targu Jiu. Femeia in varsta de 28 de ani a vazut moartea cu ochii cand a mers sa faca ședința foto. Nunta a avut loc saptamana trecuta, dar abia ieri tinerii insuraței au avut timp de ședința foto, a notat gorjeanul.ro. Tanara…

- In urma cu doua zile, Carmen Simionescu și Bogdan Clapescu au devenit soț și soție, cu puțin timp inainte ca fetița lor sa se nasca. Fiica lui Adi Minune a postat pe contul de socializare, imagini cu ea in rochie de mireasa. Carmen a facut senzație intr-o rochie de mireasa mulata, ce i-a scos in evidența…

- Laura Dinca, iubita lui Cristian Boureanu, a explicat cum iși dorește sa fie rochia de mireasa in momentul in care va avea loc nunta. Laura Dinca a marturisit, pentru perfecte.ro, ca iubitul ei, Cristian Boureanu, nu ii va vedea rochia de mireasa pana in momentul in care vor ajunge in fața altarului.…

- Fiica unei cunoscute directoare de liceu din Targu Jiu a spus DA in fata ofiterului de Stare Civila. Este vorba de fiica Dariei Ionescu Haidau, directorul Liceului de Arte „Constantin Brailoiu” din Targu Jiu. Stefania Haidau in varsta de doar 24 de ani a ales sa isi uneasca destinele cu Nicu Gilcescu,…