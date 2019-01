Stiri pe aceeasi tema

- Priyanka Gandhi, in varsta de 47 de ani, membra a celei mai importante familii de politicieni din India, a intrat in politica in mod oficial miercuri, inainte de alegerile generale din luna mai, relateaza dpa preluata de Agerpres. Rahul Gandhi, fratele ei si presedintele principalului partid…

- Membri democrati ai Congresului SUA au cerut demiterea sau suspendarea presedintelui Donald Trump pe fondul informatiilor aparute in presa ca l-ar fi indemnat pe fostul avocat Michael Cohen sa minta in Congres despre un controversat proiect imobiliar in Rusia, potrivit mediafax. Surse citate…

- Justitia indiana a condamnat luni la inchisoare pe viata un fost parlamentar al partidului Congresului, la putere la acea vreme, pentru rolul sau in revoltele anti-sikh ce au facut aproape 3.000 de morti in 1984, relateaza France Presse preluata de Agerpres. Valul de violente, concentrate in…

- Cel mai bogat om din China, Jack Ma, fondatorul gigantului online Alibaba, este membru al Partidului Comunist chinez (PCC), a anuntat presa oficiala chineza, potrivit AFP. Apartenenta lui Jack Ma la PCC, formatiune politica ce are 89 de milioane de membri, a fost dezvaluita de Cotidianul…

- Peste 500 de buzoieni au devenit membri ai formatiunii conduse de fostul premier Victor Ponta, sustine conducerea judeteana a Partidului PRO Romania intr-un comunicat de presa. „Ultima sedinta de la Buzau a formatiunii fostului premier Victor Ponta a bifat un progres substantial, peste 500 de membri…

- USR prezinta datele unui sondaj de opinie pe luna octombrie realizat de IMAS la comanda Uniunii, dupa ce ziarul Adevarul a prezentat o serie de date despre care partidul condus de Dan Barna susține intr-un comunicat ca ”exista diferențe semnificative intre datele prezentate și cele obținute in cercetarea…

- Liderii opozitiei de la Chisinau, Maia Sandu si Andrei Nastase, au avut o intrevedere cu cancelarul federal german Angela Merkel, in marja Congresului Partidului Popular European (PPE) care are loc la Helsinki. Angela Merkel si-a exprimat regretul ca Republica Moldova a ajuns, din 'povestea de succes'…