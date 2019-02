Stiri pe aceeasi tema

- Fiica purtatorului de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin lucreaza ca stagiara in cadrul Parlamentului European la Bruxelles si are acces nerestrictionat la o serie de documente ale UE, informeaza luni Radio Free Europe/Radio Liberty. Yelizaveta Peskova, fiica de 21 de ani a purtatorului de cuvant…

- Atunci când politiciana Marine Le Pen avea nevoie de bani pentru a-și finanța partidul sau de extrema dreapta din Franța, o obscura banca ruseasca a fost de acord sa o ajute, transmite The Washington Post. Patru ani mai târziu, banca a intrat în insolvența financiara.…

- Pensionari spanioli si-au multiplicat manifestatiile în numeroase orase în tara, cerând o recalculare a pensiilor si îndemnând la ocuparea drumurilor, dupa modelul ”vestelor galbene” în Franta, relateaza AFP. Coordonarea…

- Romania a cedat in fața Rusiei, scor 22-28, și va juca duminica in finala mica a Campionatului European de handbal feminin. Cristina Florica, extrema stanga de 26 de ani, a dezvaluit ce a spus Cristina Neagu in vestiar la pauza. Romania va juca finala mica duminica, de la 15:00. Adversara se va decide…

- Acuzatii potrivit carora Rusia a amplificat manifestatiile ”vestelor galbene” in Franta reprezinta o calomnie, a apreciat luni un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters, informeaza News.ro.”Noi nu ne-am amestecat si nu ne amestecam in afaceri interne ale unor tari…

- Curtea Europeana de Justitie a respins, miercuri, apelul facut de liderul Frontului National din Franta, Marine Le Pen, fata de decizia Parlamentului European, conform careia trebuie sa returneze cei 41.554 de euro pe care i-a folosit necorespunzator, platindu-si un asistent parlamentar, relateaza AFP.

