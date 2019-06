Stiri pe aceeasi tema

- Carlota Casiraghi, fiica printesei Carolina de Monaco, se va casatori la 1 iunie cu cineastul si producatorul de filme Dimitri Rassam, cu care are o relatie de doi ani, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia, potrivit agerpres.ro.Dupa o relatie de doi ani si un copil impreuna, micutul…

- Vestea ca actorul Constantin Cotimanis are o amanta a luat prin surprindere lumea mondena din Romania. De atunci a trecut mai mult de un an, iar relația celor doi pare una de durata. Dupa o relație de 17 ani, Cotimanis și-a inșelat soția, make-up artistul Florina Marcuța, cu o colega de scena. Actorul…

- Andreea Antonescu are o fetița frumoasa foc. Sienna iși aniverseaza ziua de naștere, ocazie cu care artista i-a facut urari publice, pe o rețea de socializare. Cantareața Andreea Antonescu are o relație de foarte mulți cu Traian Spak, cel care ii este soț și care locuiește in America. Din casnicia Andreei…

- Fiica cea mare a artistului Horia Brenciu iși aniverseaza ziua de naștere. Andreea implinește 28 de ani. Andreea este fiica naturala a soției lui Horia Brenciu, Alice Dumitrescu, dintr-o casatorie anterioara. Horia Brenciu, care are o relație apropiata cu Andreea, a transmis un mesaj in mediul online…

- In decurs de sase ani, taxiurile zburatoare, cu decolare verticala, intocmai precum elicopterele, vor fi disponibile in Germania si nu numai, promite o companie care deja a prezentat un astfel de prototip, Lilium. Compania germana a prezentat un prototip cu 5 locuri, un sofer si patru pasageri,…

- Fiica lui Serghei Mizil, Smaranda, a marturisit ca a primit numeroase mesaje de amenințare de la un barbat. Smaranda a primit mesaje chiar și in toiul nopții. "La inceputuri m-a afectat, dar acum nu mai bag in seama. Ar trebui sa stau numai la Politie la cate amenintari am primit pana acum. M-a sunat…

- Marile companii chineze din domeniul auto si internetului, inclusiv Chongqing Changan Automobile, Alibaba si Tencent, infiinteaza o societate mixta de 9,76 miliarde de yuani (1,46 miliarde de dolari) pentru a investi pe segmentul ride-sharing (comanda unei masini prin intermediul unei aplicatii), a…