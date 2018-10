Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 19 ani a fost prinsa in București, vineri seara, de catre polițiștii Brigazii Rutiere, ca se afla la volan sub influența drogurilor, aparatul Drugtest indicand ca a consumat doua substanțe interzise. Potrivit unor surse, este vorba despre fiica primarului PSD din Odobești, scrie…

- O soferita in varsta de 19 ani a fost surprinsa in trafic de polițiștii rutieri cu aparatul radar, vineri, circuland cu viteza de 87 km/h pe Splaiul Unirii din Bucuresti. In urma verificarilor oamenii legii au aflat ca se afla sub influenta drogurilor, informeaza Agerpres . Potrivit reprezentantilor…

- O tanara a fost prinsa drogata pe Splaiul Unirii din Bucuresti, acolo unde conducea peste limita legala. Oamenii legii au tras-o imediat pe dreapta si au testat-o cu aparatul Drugtest, acolo unde s-a constata ca aceasta consumase doua substante, una dintre acestea fiind canabis, potrivit unor surse…

- O femeie a murit intr-un accident produs in București, in sectorul 3, pentru ca a traversat prin loc nepermis. Accidentul a avut loc pe strada Dristorului din Capitala, iar șoferul, un barbat de 63 de ani, nu consumase alcool, au stabilit polițiștii Brigazii Rutiere a Capitalei. Circulatia in zona a…

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata pe mai multe artere din Capitala, avand in vedere organizarea evenimentului cultural sportiv The Color Run Night. Potrivit Brigazii Rutiere, traficul va fi restrictionat intre orele 17.00 - 22.30, pe traseul Bd. Mircea Voda - Bd. Unirii - Piata Alba Iulia…

- Polițiștii au depistat, saptamana trecuta, 101 persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km la ora, trei dintre ele fiind sub influenta alcoolului, iar una se afla la volan sub influenta drogurilor, informeaza IGPR.

- Conform IGPR, in perioada 16 – 22 iulie, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale au depistat 71 de soferi care au depasit limita legala de viteza pe autostrazi cu mai mult de 50 de kilometri la ora, iar in noua cazuri soferii au fost depistati circuland cu viteze peste 200 de kilometri…