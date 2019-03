Fiica preşedintelui a fost arestată. Parchetul o anchetează pentru fapte penale Gulnara Karimova, in varsta de 46 de ani, fiica cea mai mare a presedintelui decedat in 2016 dupa ce peste 25 de ani s-a aflat la conducerea tarii, a fost condamnata in 2017 la 10 ani de inchisoare pentru fraude, deturnare de fonduri si trafic de valuta totalizand sume uriase. Anul trecut, aceasta pedeapsa a fost comutata la cinci ani de arest la domiciliu.



Dupa cum a anuntat miercuri Parchetul uzbec, Gulnara Karimova "a incalcat in mod repetat conditiile impuse de tribunal" si a folosit diverse "mijloace de comunicare", printre care internetul, in pofida avertismentelor. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

