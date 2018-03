Stiri pe aceeasi tema

- Irina Petrea a devenit cunoscuta publicului telespectator din țara noastra in urma cu ani, cand a realizat și a prezentat emisiunea “Supernanny”, de la Prima TV. Vedeta a facut declarații despe cea mai mare durere a sa. Irina Petrea, care s-a recasatorit in urma cu cațiva ani , ascunde un secret dureros.…

- „Un spectacol de muzica populara cum nu s-a mai vazut in Romania”. Așa a prezentat primarul Constantin Toma spectacolul folcloric „Din suflet romanesc”, care va avea loc sambata, 17 martie, de la ora 17,00, la Sala Sporturilor din Buzau. Evenimentul va reuni pe aceeași scena unele dintre cele mai mari…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o gripa. „Doamne, cat de repede se duc oamenii……

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica a facut declarații la TV dupa ce s-a aflat ca Israela Vodovoz ar fi murit din cauza inelului gastric pe care il avea, care s-a rupt și i-a provocat o hemoragie interna. Israela Vodovoz a incetat din gviața in urma cu cateva zile, fiind gasita moarta in locuința…

- Adriana Antoni a topit kilogramele cu dieta minune și o recomanda tuturor celor care vor sa arate perfect. Artista a vorbit despre asta in cadrul emisiunii de la Antena Stars. Este vorba despre dieta cu hrișca și chefir, o tehnica gasita pe internet, care ajuta atat la detoxifiere, cat și la slabit.…

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.

- Doliu în lumea muzicii românești. Cântareața de muzica populara Maria Tudor a murit vineri, 2 martie, la doar câteva zile dupa ce a împlinit vârsta de 71 de ani.

- O cunoscuta cantareata de muzica populara s-a stins din viata. Maria Tudor a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Potrivit ziuadevest.ro, Maria Tudor a murit in somn. Sotul ei ar fi spus ca a mers sa se odihneasca si nu s-a mai trezit. Artista avea programat un spectacol…

- Anamaria Prodan, fiica artistei, a decis sa iși duca mama in SUA, unde urmeaza sa fie consultata de mai mulți specialiști. Ionela Prodan pleaca din Romania. Are nevoie de tratament in STRAINATATE "Acolo, ea va avea parte de liniște și va evita sa dea explicații despre problemele de…

- Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre fiice sale. De precizat ca, in perioada urmatoare, artista va fi dusa in SUA, unde urmeaza sa fie consultata de mai mulți specialiști. "In scurt timp, cantareața va pleca spre Vegas, așa au decis Anamaria și Anca. Acolo,…

- Cele mai mari regrete ale Oanei Zavoranu. Oana Zavoranu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars, la emisiunea „Star Matinal”, despre marile sale regrete, dar și dezamagiri, dar și despre mama sa, Marioara (Mariana) Zavoranu. Oana Zavoranu se lauda cu ce a realizat „singurica”, dupa moartea acesteia,…

- Cantareața Andreea Balan a oferit amanunte despre viața și cariera sa și despre cat de greu i-a fost sa se reinventeze din punct de vedere profesional. Andreea Balan, care este casatorita cu actorul George Burcea , este prezenta pe scena muzicala din Romania inca de pe vremea cand era doar o copila…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a facut declarații despre viața sa personala la o emisiune TV. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a finalizat, in luna ianuarie a acestui an, divorțul de omul de afaceri Marcel Toader . Dupa separarea de acesta, vedeta iși vede liniștita de…

- Valentin Sanfira trece prin momente cumplite. Cunoscut interpret de muzica populara se pregateste de inmormantare dupa ce bunica sa a decedat. Anuntul a fost facut de artist pe contul personal de socializare. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte”, a scris Valentin Sanfira. Valentin…

- Recent, pe retelele de socializare circula vestea ca Irina Loghin s-ar fi stins din viata. Un site de la noi a raspandit vestea ca artista de muzica populara ar fi trecut in nefiinta, in timp ce se afla intr-un turneu in Statele Unite. Pentru ca aceasta informatie sa aiba un impact si mai mare, portalul…

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- Cantareața de muzica populara Marana Maracine Pițigoi a incetat din viața. Artista va fi inmormantata duminica. Doliu in lumea muzicii populare, dupa ce interpreta de muzica populara Mariana Maracine Pițigoi s-a stins din viața . Inmormantarea solistei va avea loc duminica, 11 februarie, la ora 13,…

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica nu traiește doar din cantari, ci are și alte pasiuni, de pe urma carora face bani. Nicoleta Voica, care iubește din nou dupa trei casnicii eșuate , este una dintre cele mai apreciate soliste de muzica populara din Romania. Nicoleta Voica, care a slabit extraordinar…

- Irina Loghin, clipe de cosmar peste Ocean. A fost infestata cu un virus care a ucis oameni in America. Acum este acasa, insa in stare delicata! „Cum am ajuns in tara am mers de urgenta la medic. Dupa nopti pierdute, turneul din State este obositor, aveam program vineri, sambata, duminica in…

- Imagini incredibile cu Ionela Prodan, la spital! Iubita artista e, in continuare, internata, dupa ce luna trecuta a avut probleme de sanatate. Ionela Prodan este vizitata zilnic de cele doua fiice ale sale, Anamaria și Anca, aceasta din urma venita din America, pentru a fi alaturi de mama sa.

- Este de departe cea mai frumoasa cantareata din Romania. Si, atentie, canta doar muzica populara. La 27 de ani, Vladuta Lupau nu doar ca-i de pus pe copertile revistelor glossy, dar e si foarte desteapta: este medic veterinar si doctoranda. Si cum Vladutei ii place tot ce-i frumos si mai ales luxul,…

- Solista de muzica populara Ionela Prodan a fost vizitata la spital de fiicele sale, Anamaria și Anca. Renumita cantareața de muzica populara Ionela Prodan se afla in continuare in spital, acolo unde a fost internata luna trecuta dupa ce s-a simțit rau . Artista este vizitata zilnic de cele doua fiice…

- Niculina Stoican este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica populara din Romania, In plus, artista este si o mare iubitoare de animale, de-a lungul timpului avand mai multi caini si pisici. Recent, cantareata a primit o lovitura teribila, dupa ce si-a pierdut felina pe care o iubea enorm.…

- Cum s-a schimbat viața lui Tuncay Ozturk dupa divorțul de Andreea Marin. Medicul marturisește ca in prezent se concentreaza doar pe cariera și nu are o iubita. Mai mult, acesta a infirmat zvonurile cum ca intre el și Sandra, fosta asistenta, ar fi fost o poveste de iubire, așa cum s-a spus. „Sunt foarte…

- Pe Silvana Riciu, fanii o vad mereu fericita, la concerte sau la emisiuni tv, insa putini stiu ce se ascunde in spatele acelui zambet larg. Cantareata de muzica populara nu are o casnicie asa cum au majoritatea cuplurilor. Silvana Riciu, la un pas de divort! “De ani de zile, noi stam impreuna DOAR pentru…

- Interpreta de muzica populara Claudia Ghițulescu a aflat lucruri despre sarcina la o emisiune de televiziune, din partea unui clarvazator. Cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu s-a cununat religios in luna februarie a anului trecut . Claudia Gițulescu, care a fost la terapeut inainte de nunta…

- Artistii Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, traiesc o frumoasa poveste de dragoste si se bucura de fiecare moment petrecut impreuna. In aceasta perioada, cei doi indragostiti petrec o vacanta de vis in Portugalia. Dupa o perioada incarcata si aglomerata, Culita Sterp i-a facut o mini-vacanta…

- Solista de muzica populara Steliana Sima și-a deschis sufletul și a vorbit despre o problema de sanatate pe care a avut-o și despre experiența pe care a trait-o. Steliana Sima, care s-a operat in secret in urma cu cațiva ani , este o cunoscuta cantareața de muzica populara. Steliana Sima, care este…

- Celebra solista de muzica populara Laura Lavric (71 de ani) a vorbit la ”Agenția VIP” (Antena Stars) despre viața ei sentimentala, despre divorțul de tatal fiului ei: ” Era beat si Victor, fiul meu, imi spunea: .” Solista de muzica populara a mai spus, mai mult in gluma, ca este in cautarea unui iubit,…

- Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, sunt in mijlocul unui scandal urias. Artistii sustin ca au fost la un pas fie batuti de patronul unui club unde au fost invitati sa sustina un concert. Artista face noi dezvaluiri despre cele intamplate! Invitati sa cante pe 12 ianuarie in clubul Million…

- Momente de groaza pentru cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Cei doi formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena.

- Artista de muzica populara, Silvana Riciu, la un pas de divorț. Vedeta a recunoscut ca sta cu soțul ei doar de dragul copiilor și ca de ceva timp, fiecare are viața lui, pe plan personal. Silvana Riciu nu mai poarta nici verigheta și marturisește sincer ca anul 2018 ar putea sa o aștepte cu un divorț.…

- Monica Gabor și-a luat ramas bun de la fiica ei și a lui irinel Columbeanu. Dupa vacanța de iarna pe care a petrecut-o in America, irina se intoarce in Romania. Monica Gabor a avut parte de clipe de neuitat alaturi de fiica ei și a omului de afaceri Irinel Columbeanu. Irina a petrecut vacanța de iarna…

- Știm deja ca in Romania muzica nu mai vinde, ca oamenii prefere sa pirateze piesele artiștilor preferați, decat sa le cumpere cd-ul, munca efectiva. In aceasta nebuloasa, iata ca Fuego surprinde din nou, el fiind unul dintre cei care mai au curaj sa scoata materiale discografice intregi, chiar cate…

- Binecunoscuta actrița Natașa Raab a facut marturisiri despre unul dintre momentele grele din viața sa, cand a fost diagnosticata cu o boala incurabila. Indragita actrița Natașa Raab trece ”Dincolo de aparențe” le emisiunea pe care Florentina Fantanaru o prezinta la Antena Stars. Natașa Raab, care este…

- IMAGINI Cantareata de muzica populara, BATUTA de cinci luptatori MMA. Unul dintre agresori este POLITIST: FOTO Roberta Opre, cantareața de muzica populara, impreuna cu soțul ei, Ionuț Miclauș, au ajuns la urgențe dupa ce au fost agresați de cinci luptari MMA. Incidentul s-a petrecut joi, in London Pub,…

- Florida este cel mai insorit stat din America și poate fi o posibila destinație de vacanța pentru cei care doresc sa se bronzeze la soare atunci cand la noi in Romania este mijlocul iernii. Un sejur in Florida este cam tot atat de scump cat ar fi și un sejur la Poiana Brașov. Daca te …

- Nicoleta Voica a dat vestea cea mare! Indragita interpreta de muzica populara a venit la TV cu noul iubit si a anuntat ca in 2018 urmeaza sa se casatoreasca. ”Dupa Craciun ne-am si logodit. Cand o sa facem nunta o sa stie toata lumea. Nu mi-ar fi placut ca cineva sa scrie ceva ce nu e adevarat. Am fost…

- Este vorba despre o productie Romania TV pregatita pentru seara de 31 decembrie si prezentata drept „un chef maraton cu super invitati". Fosti si actuali ministri, senatori si deputati, presedinti de comisii parlamentare, cu totii se prind in hore, canta melodii populare, chiuie si danseaza alaturi…