Iata declarația transmisa de Lidia Vadim:

”Asa cum am declarat in aprilie 2017, cand o alta conducere interimara - aripa Popescu - a dorit sa faca o alianta cu Partidul Romania Unita, initiativa respinsa nu doar de mine, ca fiica a lui Corneliu Vadim Tudor, dar si de majoritatea membrilor si votantilor PRM, ma vad nevoita si acum sa condamn categoric initiativa Iovici de alianta cu PRU, in conditile in care, in mod absolut, toti cei care inca simt romaneste in aceasta tara, stiu ca Sebastian Ghita si Bogdan Diaconu numai nationalisti nu sunt.

”Ne desparțim de acest partid”