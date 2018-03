Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda nu va permite intrarea diplomatilor rusi expulzati din alte tari ca raspuns la un atac cu agent neurotoxic asupra unui fost spion rus in Marea Britanie, pentru care Londra a acuzat Moscova, a declarat joi prim-ministrul Jacinda Ardern, relateaza Reuters. Tentativa de…

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, otraviti la 4 martie, au avut primul contact cu agentul neurotoxic la domiciliul lor din Marea Britanie, a anuntat miercuri politia britanica, scrie AFP.

- Rusia a denuntat luni o 'provocare', dupa anuntul ca 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada si Ucraina, au decis expulzarea unor diplomati rusi pentru a fi solidare cu Marea Britanie in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, urmand ca presedintele…

- Tentativa de asasinare a fostului spion rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic a generat un val de sanctiuni: 14 tari membre ale Uniunii Europene, dar si Statele Unite, Ucraina si Romania au decis sa expulzeze diplomati rusi, in semn de solidaritate cu Marea Britanie.

- Presedintele american Donald Trump ia in considerarea posibilitatea de a expulza cativa diplomati rusi din Statele Unite in semn de solidaritate cu Marea Britanie in legatura cu atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus, a declarat o sursa familiara cu subiectul.

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat,…

- Ambasadorul Rusiei in Marea Britanie i-a scris vineri politistului contaminat cu agentul neurotoxic utilizat contra fostului agent dublu rus Serghei Skripal, pentru a-i multumi pentru curaj si a reitera nevinovatia tarii sale in acest caz, relateaza AFP.In aceasta scrisoare publicata pe contul…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Uniunea Europeana îsi va rechema ambasadorul în Rusia pentru "consultari" în urma atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal în Marea Britanie, a confirmat premierul olandez, Mark Rutte, în

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, se afla in stare critica, dar stabila, dupa ce au fost atacati cu o substanta neurotoxica in orasul englez Salisbury, a anuntat Cara Charles-Barks, directorul executiv al fundatiei Salisbury NHS, relateaza site-ul The Independent.

- "Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic,…

- Rusia iși pune sprența in Japonia in situația cu scandalul otravirii in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal și așteapta detalii pe care Londra refuza sa le ofere Moscovei, a anunțat miercuri, 21 martie, la Tokyo, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in urma discuțiilor purtate…

- Uniunea Europeana condamna cu fermitate atacul cu agent neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia si trateaza cu maxima seriozitate acuzatiile britanice impotriva Rusiei, se arata intr-o declaratie comuna difuzata in cursul unei reuniuni a ministrilor de externe din…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt asteptati luni in Marea Britanie pentru a preleva mostre ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale, pe 4 martie in sud-vestul Angliei, transmite dpa, conform agerpres.ro. …

- Vladimir Putin a castigat, duminica, cel de-al patrulea mandat al sau, dupa ce exit-pollurile arata ca a luat 73,9 la suta dintre voturi. Alegerea sa era sigura in contextul in care majoritatea rusilor nu au vazut nicio alternativa si nu vine decat sa confirme puterea liderului de la Kremlin. Rezultatul,…

- Procurorii rusi au declansat, vineri, anchete in cazul tentativei de asasinat asupra Iuliei Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, si in privinta mortii suspecte a omului de afaceri Nikolai Gluskov, ambele evenimente avand loc in Marea Britanie, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei ruse Iulia Skripal…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a afirmat vineri ca este extrem de probabil ca insusi presedintele rus Vladimir Putin sa fi luat decizia folosirii unui agent neurotoxic de uz militar pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, transmite Reuters. …

- Nepoata lui Sergei Skripal, care locuiește in Rusia, a vorbit cu presa și a declarat ca din punctul ei de vedere ținta atacului cu agent neurotoxic ar fi fost fiica fostului spion, iar cea care a pus la cale atacul ar fi fost mama soțului acesteia, scrie The Sun. Rudele lui Skripal arata cu degetul…

- In total, 19 persoane si cinci entitati sunt vizate de sanctiuni, intre care si FSB (Serviciul Federal de Securitate, fostul KGB) si GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse).Cativa dintre cei vizati au fost inculpati in ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller in legatura…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a condamnat miercuri utilizarea unui agent neurotoxic pe teritoriul unui stat aliat al Romaniei, reactie legata de atacul comis la Salisbury, Marea Britanie, impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal.

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent.

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Ofcom are datoria continua de a verifica daca detinatorii de licente pentru emisiuni sunt 'adecvati' pentru a emite in Marea Britanie. Autoritatea de reglementare Ofcom a anuntat ca a scris ANO TV Novosti, detinator al licentelor de emisie britanice pentru RT, ca daca Marea Britanie stabileste ca…

- Novicioc, neurotoxina cu care au fost atacați fostul agent dublu Serghei Skripal și fiica sa, Iulia, este o arma chimica de uz militar mult mai puternica decat, de pilda, VX, substanța folosita in asasinarea lui Kim Jong-nam, fratele vitreg al dictatorului nord-coreean Kim Jong-un,

- Marea Britanie și aliații sai ar putea impune noi sancțiuni Moscovei, dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal cu o substanța neuotoxica, în Salisbury, Anglia. În cazul Londrei, masurile vor fi cel mai probabil foarte dure.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este "pe deplin convins" de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA. "Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui…

- Autoritatile de la Londra intentioneaza sa dezbata cazul privind otravirea fostului agent rus Serghei Skripal, care lucra pentru spionajul britanic cu aliatii lor din NATO, scrie The Independent, citand surse...

- Firmele vor fi obligate sa instaleze un soft direct conectat la sistemele lor de salarizare, astfel incat diferențele nejustificare intre salariile femeilor și cele ale barbaților vor putea fi ușor descoperite. Premierul francez Edouard Philippe a propus ca, într-un interval de trei ani, companiile…

- Serghei Skripal, cetațeanul rus condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, si fiica acestuia sunt in stare critica, dupa ce au intrat in contact cu o substanța, in urma unui incident care a avut loc, duminica, in orașul britanic Salisbury. ...

- Serghei Skripal, un cetațean rus condamnat pentru spionaj în favoarea Marii Britanii si fiica acestuia sunt în stare critica, dupa ce au intrat în contact cu o substanța necunoscuta, în urma unui incient care a avut loc, duminica,

- Fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost victime ale unui atac deliberat cu ajutorul unui gaz iritant, a declarat miercuri seful politiei antiteroriste Mark Rowley in cadrul unei conferinte de presa la Londra, potrivit agentiilor de presa internationale. Cei doi au fost victima…

- Fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, si fiica sa, Iulia, se afla in continuare in stare critica, la terapie intensiva, a declarat miercuri politia britanica, lansand un apel catre martori sa ajute cu orice fel de informatii despre acest caz, relateaza Reuters. Serghei Skripal (66 de ani) Iulia (33…

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- Un fost spion rus stabilit in orasul britanic Salisbury si fiica lui au fost internati in stare critica dupa ce au fost contaminati cu o substanta toxica necunoscuta. La spital au ajuns si doi politisti si un membru al echipelor de interventie care au participat la ancheta.

- Una dintre persoanele aflate in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, in provincia britanica Wiltshire, este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, afirma surse citate de BBC News. Serghei Skripal, in virsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in…

- Comisia Europeana a anuntat ca permisele de conducere emise în Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile în UE, în urma retragerii statului britanic din Blocul comunitar, informeaza site-ul publicatiei The Telegraph si al postului Sky News,

- Cetatenii din Marea Britanie s-au trezit in ce mai rece dimineata a acestei saptamani, dupa ce temperaturile au ajuns la -9 grade Celsius, scrie The Independent. Cele mai scazute temperaturi au...

- Un hotel de lux din Dublin, Irlanda a interzis accesul vedetelor de pe YouTube si Instagram, dupa ce unui influencer de 22 de ani i-a fost refuzata propunerea de a primi cazare gratuita timp de cinci nopti, iar aceasta a incercat sa porneasca un scandal in social media la primirea raspunsului, potrivit…

- Primul roman care a intrat in Marea Britanie dupa liberalizarea pietei muncii in 2014 a murit intr-un cumplit accident petrecut ieri. Anuntul a fost facut de prietenii lui, pe Facebook. Pe 1 ianuarie 2014...

- Harry Uzoka, un model în vârsta de 25 de ani, care colabora cu Zara si Mercedes, a fost înjunghiat mortal pe o strada din Londra. Moartea sa a cauzat un soc, întrucât tânarul era considerat „un simbol pentru baietii de culoare” din Marea Britanie.…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…