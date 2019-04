Stiri pe aceeasi tema

- Familia deputatului PSD Catalin Radulescu a fost amenințata cu moartea, anunța vineri Antena3. Radulescu a primit la cabinetul parlamentar din Pitești o scrisoare in care familia sa era amenințata. Deputatul i-a cerut secretarei sa sune la 112. O echipa de polițiști a venit la fața locului și a ridicat…

- Caz revoltator in Italia, in zona provinciilor Agrigento și Trapani. O fata de 13 ani a fost obligata de propria mama, o romanca, sa se prostitueze. Fata era fortata sa se culce cu diversi barbati, pentru bani.

- Au trecut trei zile de la moartea lui Luke Perry , iar fiica acestuia, Sophie, a transmis un mesaj pe o rețea de socializare. Ce spune tanara despre nefericitul eveniment. Luke Perry, actorul care a devenit cunoscut la nivel mondial cu interpretarea rebelului Dylan McKay din serialul „Beverly Hills…

- La inceputul acestei saptamani, Luke Perry a murit, la numai 52 de ani. Celebrul actor, care a devenit faimos in urma serialului „Beverly Hills 90210”, se logodise inainte de tragedie și urma sa se casatoreasca. In urma lui au ramas 2 copii, care acum, sunt absolut devastați de durere.

- A trecut un an de zile de cand educatoarea din Timișoara a oripilat o țara intreaga dupa ce și-a ucis fiica de trei ani din dorința de a se razbuna pe soț, care voia sa divorțeze. Acum, insa, ea și-a aflat pedeapsa, iar decizia magistraților este difinitiva.

- Sustine ca a fost amenintata cu moartea si snopita in bataie chiar in fata celor 6 copii ai sai! O tanara mamica, ce a ajuns sa cantareasca doar 35 de kilograme, ar trece print-un calvar greu de imaginat. Seara de seara, barbatul ar veni beat acasa, ar bate si ar certa copiii fara motiv si chiar le-ar…

- Cum funcționeaza escrocheria? Utilizatorul primește un mesaj, de la un prieten al carui cont a fost compromis, in care este rugat sa ii trimita un cod de verificare primit prin SMS, sub un pretext fals. Pentru ca utilizatorul nu știe ca are de a face cu un hacker, trimite codul primit prin SMS și…

- Autoritatile fac apel la cetatenii din Bucuresti ti din judetul Ilfov sa evite sa sune la 112 pentru a cere degajarea copacilor prabusiti sau anuntarea de situatii similare, pentru a nu suprasolicita sistemul de apelare a numarului unic de urgenta 112.