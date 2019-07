Fiica lui Oreste s-a fotografiat goală în lanul de grâu Fiica lui Oreste Teodorescu, Sabina, s-a fotografiat goala in lanul de grau. Tanara a lasat deoparte inhibițiile, și-a dat hainele jos și s-a lasat pozata, iar imaginea fierbinte a urcat-o pe conturile de socializare. Sabina, in varsta de 24 de ani, este casatorita din 2017 și a devenit mamica pentru prima oara in toamna anului trecut, atunci cand a adus pe lume un baiețel pe care l-a botezat cu numele Igor . In prezent este studenta la doua facultați și conduce propria agenție imobiliara. Chiar daca a nascut fiica lui Oreste se poate mandri cu un fizic de invidiat: „Pofta de viata” – este mesajul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

