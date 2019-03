Fiica lui Michael Jackson, Paris, a încercat să se sinucidă Surse apropiate familiei au mai precizat ca, in prezent, fotomodelul este in stare stabila, ea a fost externata si se afla in grija echipei sale. La o saptamana dupa difuzarea documentatului in care doi barbati il acuza pe Michael Jackson ca i-ar fi abuzat sexual cand erau copii, fiica fostului rege al pop-ului, a rupt tacerea intr-o postare pe Twitter. „Nu pot spune nimic ceea ce nu a fost spus deja in ceea ce priveste apararea”, a scris Paris, adaugand ca sustine eforturile familiei sale pentru a-i pastra lui Michael numele nepatat. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Michael Jackson, Paris, a sustinut ca nu este rolul ei sa isi apere public tatal impotriva acuzatiilor de abuz, informeaza BBC. Tanara, in varsta de 20 de ani, a rupt tacerea la o...

- Fratele selectionerului U-21, Mirel Radoi, in varsta de 37 de ani, originar din Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, a fost transportat de urgenta la spital, dupa ce a cazut de la etajul 4 al blocului in care locuieste. Surse judicare sustin ca acesta se afla in proces de divort. Politistii se…

- Un barbat din localitatea Sacele, județul Constanța, și-a ucis fiica de doar 14 ani injectand-o cu o substanța necunoscuta care i-a fost fatala. Tatal de 47 de ani a incercat apoi sa se sinucida. Se pare ca barbatul a agresat-o pe fiica sa adolescenta și apoi i-a injectat cu o seringa o substanța necunoscuta.…